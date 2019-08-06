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野生KID現身東區「臉圓一圈」　入伍4個月爆復胖！

▲KID入伍瘦10公斤又復胖。（圖／鏡週刊）

▲7/26 23:02 KID放下手上4個節目入伍當替代役，原本一度瘦下10公斤，但本刊近日直擊，他的臉似乎又腫回來了。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

今年4月入伍當替代役的KID，原本一度瘦下10公斤，但日前本刊直擊他現身位於台北市東區的自家火鍋店前，臉似乎又腫了一圈，而且向來不抽菸的他，不知是否因為和許維恩分手情傷所致，竟染上抽菸習性，在大馬路上吞雲吐霧，還將自己的賓士車大剌剌地違停在紅線上！

已35歲的KID，今年4月突然放下手上4個節目宣布入伍。上週他擔任替代役公益大使，參加暑期活動，跳舞給上百名小朋友看，小朋友們一看到他，瞬間化身粉絲超級開心。雖然暫停節目主持，收入少了不少，但他手上的服飾品牌跟火鍋店仍穩定經營中。上月底，他趁著休假到自家火鍋店報到，約了一群朋友一同嗑肉，看起來心情相當不錯。

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7/26 22:55 KID（右二）和友人們吃飽飯後，在火鍋店前玩自拍，看起來心情相當不錯。

KID（左二）的賓士車大剌剌地停在自家火鍋店門口紅線上，直到午夜他離開都沒開走。

▲7/26 22:55 KID和友人們吃飯聚餐。（圖／鏡週刊）

公然哈菸　愛駒踩紅線

7月26日晚間，本刊直擊KID的賓士車違停在火鍋店外的紅線上，不久，KID與一群友人走出，在店門口聊天兼自拍，頭戴一頂大帽的他，身材明顯變胖了，臉也大了不少。就在此時，本刊發現一向不抽菸的KID手上竟然拿著菸，看來與許維恩分手後的他，沾染上了抽菸習性。

35歲的KID，今年4月疑因和許維恩分手，突然放下手上4個節目宣布入伍。（翻攝自KID粉絲專頁）
 
▲35歲的KID，4月突然放下手上4個節目宣布入伍。（圖／翻攝自KID粉絲專頁）

KID受訪時曾表示，自己一直謹記爸爸的教誨，「不要抽菸、不要喝酒、不要做壞事」，入行多年都不曾看過他抽菸，想來這次情傷的確對他打擊不小。約近午夜時，KID與友人們再度從店裡走出，上了計程車換地方續攤，而他要價數百萬元的賓士車，仍繼續違規停在紅線上。

KID（左）受吳宗憲（中）提拔成為《綜藝玩很大》主持人後，聲勢愈來愈好，他也視吳宗憲為恩人。右為黃鴻升（小鬼）。（翻攝自KID微博）

KID（左）曾和搭檔合作的主持人熊熊傳烏龍婚訊，事後熊熊親自出面澄清。（翻攝自熊熊微博）

舊愛改搭　大馬高以翔

KID和許維恩情牽多年，2013年傳出緋聞、2016年4月公開交往，戀情正濃時，KID還曾放話，已把她當「老婆」，等存到3,000萬元就準備娶她，沒想到去年初，2人爆出分手，但卻屢屢被拍到出遊和一同回家的畫面，曲折離奇程度堪比本土劇、八點檔。直到「大馬高以翔」呂銳出現，他和許維恩互動頻頻，交往傳聞不斷；上月呂銳正式宣布和許維恩交往，才總算終結這段三角戀，讓大眾不再霧裡看花。

許維恩（左）和師弟呂銳緋聞傳了1年，最近兩人才正式認愛公開交往。
 
▲許維恩（左）和師弟呂銳緋聞傳了1年，最近兩人才正式認愛公開交往。（圖／鏡週刊）

至此，終於被宣判出局的KID受訪時透露，自己和許維恩在當兵前就已分手；對於舊愛另擁新歡，他則回應，「沒有什麼祝福，因為不認識對方。現在彼此都有自己的生活圈，只希望能趕快當完兵然後重新出發。」

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。

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