潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！

記者阮巧雯／綜合報導

潮模李函擁有時尚高級臉、完美比例9頭身，特別是那雙過人逆天長腿，在國際時尚圈小有名氣。她6日上傳身穿英國知名品牌緊身馬甲上衣，超模身材完美呈現馬甲特殊剪裁，就有眼尖網友發現，撞衫LuLu（黃路梓茵）第30屆金曲紅毯造型，但同一件衣服，效果似乎有落差。

▲李函身高174公分，擁有完美比例9頭身和逆天長腿。（圖／翻攝自IG／kiwileehan）

照片中，李函身穿綠粉配色蕾絲花紋馬甲，低胸塑身設計，僅靠一條拉鏈支撐，讓渾圓雙峰快掉出來！而那不科學身材曲線，加上馬甲性感剪裁，更加襯托纖細螞蟻腰。她也配圖PO文寫道：「今天工作穿這件，有厲害厲害，這樣你們懂我意思嗎。」

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▲李函和LuLu穿同款馬甲。（圖／翻攝自IG／kiwileehan）

▲Lulu為了金曲獎瘦了不少。（圖／攝影中心）

就有眼尖網友發現這件不是一般人能穿出門的馬甲，和LuLu金曲造型是同一件，雖然兩人都算纖瘦，但身高174公分的李函，身型比例大勝只有160公分的LuLu，有人留言表示：「李函美多了，哪比得上。」覺得效果似乎有落差。

但LuLu為了能在金曲獎完美上鏡，身材瘦了不少，更是在彩排完又將衣服改小，尺度突破造型，一出現在紅毯也成功吸引眾人目光，大受好評。只能說這件性感馬甲，穿在兩人身上，呈現出不同的美。

▲網友認為，兩人穿同件馬甲效果似乎有落差。（圖／翻攝自IG／kiwileehan）