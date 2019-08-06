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掰了范冰冰1個月…李晨深夜買醉「4美女作陪」　白T女「喝到翻白眼」身分曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李晨和范冰冰宣布分手，未來感情動向仍受到外界關注。他近日被拍到和朋友在北京某餐廳聚餐，離開時疑似因為喝太醉，還需要朋友扶著，緊接著出現4個美女身影，被陸媒聯想分手女友買醉，不過隨後潮牌CEO林劍鵬發文指認：「白衣女子是我老婆。」

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▲李晨627分手范冰冰，日前被直擊深夜買醉。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

有八卦媒體《爆料超猛的阿飛》曝光影片，李晨現身某間日本料理店，除了男性友人，陸續又走進多位女生作陪，有人身穿白色緊身衣，有人則是穿黑色背心上衣，女生們全都打扮性感。他和眾人喝到凌晨才離開，其中有位穿白色T恤的女子被扶出，還被形容喝到翻白眼，到停車場後他坐車獨自回家，背影顯得落寞被聯想因分手買醉。

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▲▼李晨被直擊深夜買醉疑治情傷，身邊還有4美女作陪引發外界好奇。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

▲李晨被拍到喝得醉醺醺，飯局上還有4個性感美女。（圖／翻攝自微博）

▲▼李晨出席的飯局中，一名白T女子喝到翻白眼，被朋友扶著。（圖／翻攝自陸網／騰訊視頻）

▲李晨出席的飯局中，一名白T女子喝到翻白眼，被朋友扶著。（圖／翻攝自陸網／騰訊視頻）

▲▼鏡頭捕捉到白T女，緊接著又有3名性感黑衣女子在同一個飯局中。（圖／翻攝自陸網／騰訊視頻）

▲鏡頭捕捉到白T女，又指出有3名性感黑衣女子在同一個飯局中。（圖／翻攝自陸網／騰訊視頻）

就在眾人關注李晨買醉話題，潮牌CEO林劍鵬於6日轉貼八卦報導發文：「那天是我生日7月20號，晨哥過來幫我慶生而已，沒有什麼神秘女子，酒醉白衣女子是我老婆，我生日大家高興喝一點酒，沒有必要以訛傳訛！」他的妻子謝夢是模特兒出身，隨後也跟著澄清，「我是那性感翻白眼白衣女子，那天（林劍鵬）生日，本想喝翻他，但是我先翻了！就醬……別傳了，打擾了各位。」

▲▼李晨被直擊深夜買醉疑治情傷，身邊還有4美女作陪引發外界好奇。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

▲CEO林劍鵬澄清當天是生日宴，白T女是自己老婆。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

▲▼李晨被直擊深夜買醉疑治情傷，身邊還有4美女作陪引發外界好奇。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

▲謝夢在老公林劍鵬生日宴喝芒。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

除了林劍鵬夫婦發文，也有網友認出時尚網紅陳子蜜和媽媽也出席聚會，驚呼原來大家都認識。此外，還有網友笑虧李晨酒量差，「晨兒酒量差眾人皆知，傳說中的三杯倒。」

▲▼李晨被直擊深夜買醉疑治情傷，身邊還有4美女作陪引發外界好奇。（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

▲李晨深夜喝醉原因曝光，被網友笑虧「三杯倒。」（圖／翻攝自微博／林劍鵬）

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