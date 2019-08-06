記者洪文／綜合報導



籃球電影《下半場》充滿熱血和夢想熱情，片中不僅有節奏感十足賽事情節，同時也呈現許多為人生拼搏的汗水和淚水的感動內容。黑人陳建州看片前放話：「讓我哭很難！」結果看完後在臉書坦言：「電影讓我數度落淚，片中演員出色表現的兄弟情更是勾起過往記憶。」因此熱烈推薦所有的觀眾都要進戲院觀賞。

▲黑人陳建州臉書推薦《下半場》。（圖／翻攝自facebook／黑人陳建州）



由於電影《下半場》演員在開拍前接受了長達半年的艱辛訓練過程，幕後也有許多不輸片中劇情的感人故事。片中演出哥哥姜秀宇的范少勳就提到一次練習中手指嚴重脫臼送醫，當時他痛到無法講電話，但是治療稍微好轉之後打開手機發現裡面都是飾演弟弟姜桐豪的朱軒洋未接來電，最後他趕回訓練球場時其他演員都已經離開，只剩朱軒洋一人還在那邊等他，令他感到十分窩心。

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▲▼《下半場》劇照。（圖／逆光電影、華納兄弟提供）







《下半場》講述一對兄弟因為母親早逝，父親為生活打拼只好將兩兄弟寄宿在叔叔家中，他們熱愛籃球希望有朝一日能夠站上HBL球場。雖然相依為命，但是為了追逐夢想卻要做出不同的選擇，原本總是在球場上相互支持的最佳搭檔，最後卻成為彼此最強勁的對手。

《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日在台上映。