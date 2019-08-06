金希澈談感情「要對粉絲有基本禮儀」　爆秘戀MOMO粉傻眼：這哥能談兩年？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團TWICE繼「國民C位」姜丹尼爾認愛成員志效後，6日又爆出Super Junior金希澈祕密熱戀MOMO，且交往已有2年。不過對於這項消息，Super Junior的鐵粉們反應既不是謾罵也不是祝福，而是疑惑：「這哥能談兩年戀愛？」而過去金希澈談論感情觀的片段，也再次引發討論。

▲金希澈被爆與MOMO秘戀兩年，但已遭到雙方經紀公司否認。（圖／翻攝自IG）



爆料指出MOMO與金希澈是2017年因為節目認識進而相戀，雙方秘密交往已經2年，且指出TWICE都知道此事。對此，MOMO所屬的JYP娛樂和金希澈所屬的SM娛樂第一時間表示：「正在確認中。」到了中午SJ方才做出回應：「雙方只是關係親近的前後輩，並不是戀愛關係。」

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粉絲們也大多數不相信這項消息，更疑惑表示：「這哥能談兩年戀愛，說兩個月我還相信。」認為對於金希澈的個性來說，不太有可能愛情長跑。這也讓「金希澈能談兩年戀愛？」登上微博熱門話題。

▲金希澈被爆與MOMO秘戀兩年，但已遭到雙方經紀公司否認。（圖／翻攝自IG）



除此之外，過去金希澈談論感情觀的影片也再次引發討論。雖然不少人認為「偶像也有戀愛的權利」，但本身就是偶像的金希澈，卻認為偶像對粉絲要有「基本的禮儀」。

金希澈曾透露，因為已經有了一定的年紀，粉絲反而都希望他趕快找到好對象。不過金希澈認為：「不知道究竟喜不喜歡對方，或是能喜歡多久。比起喜歡自己十幾年的粉絲，我覺得還是不公開戀愛比較好。」因此他一直以來就算有過戀情，也都非常的低調，絕對不會被發現蛛絲馬跡。