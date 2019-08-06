邵雨薇林口山路開車回家　半途發生「靈異現象」嚇傻：還好沒下車

記者洪文／台北報導

懸疑片《緝魔》趁著鬼月，莊凱勛、邵雨薇赴霞海城隍廟祈福。談到曾經遇過的靈異事件，她回想過去拍攝《樓下的房客》收工之後，自林口山路返家，未料半途發生詭異的景象，讓她事後覺得還好自己當時沒有下車。

▲莊凱勛、邵雨薇、導演盧豐淵赴霞海城隍廟宣傳《緝魔》。（圖／華映提供，以下同）



邵雨薇表示，當時收工之後，自己開車走後山路，開一開突然路不見了，前方只有一棵樹，路被擋起來了。由於收訊不好、車上的電台也變雜訊，她原本想要下車，覺得麻煩便作罷，再按導航繼續開，結果繼續往前開，樹就不見了，隔天工作人員聽完全嚇死了，很慶幸她當下沒下車。

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莊凱勛自認沒遇過什麼靈異事件，還說可能自己粗神經才沒發現。話鋒一轉，他又說，他的兒子年紀雖小，最近卻愛模仿，有次一直對著沒有人的廁所比手畫腳，感覺要把東西傳遞給什麼人，老婆當時馬上問兒子：「弟弟那裡沒有人喔，你要拿給誰？」而他至今仍覺得這件事有點毛骨悚然。

導演盧豐淵曾在殯儀館取景拍片，事前劇組都有拿到10元紅包，習俗是離開之後要把紅包裡面的錢花掉。他去家裡附近的便利商店，請店員幫他花掉10元，未料店員突然與他眼神對峙1分鐘，堅持不願收下10元。導演笑說：「從此沒再看過那個店員了。」似乎冥冥之中有些安排。