《與惡》製作人拍新戲找「梁朝偉」　吳慷仁報名：給我6CM鞋墊

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》製作人湯昇榮推出客語大戲《茶金歲月》，在臉書發文想找有憂鬱梁朝偉氣質，年紀約28至36歲，身高183公分以上的男演員，獲得許多演員熱烈回應，視帝吳慷仁踴躍報名：「給我6cm鞋墊，每天只能睡4小時，眼神就對了。」

▲《與惡》製作人湯昇榮推出新戲，吳慷仁報名。（圖／公視提供）

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該劇是首部「海陸腔」客語劇，單集預算多達600萬，以茶金時代新竹北埔發跡的知名茶葉商人姜阿新為原型，設定劇中主角「吉桑」，展現1950年代前後的風光興盛，乃至失敗欠債，又再挺直爬起，一路顛簸打拚，可說是台灣中小企業的早期身影。

▲公視《茶金歲月》記者會 。（圖／公視提供）

製作人湯昇榮在臉書上發文號召演員，好友影后柯淑勤更主動爭取其他角色，湯昇榮回她：「憂鬱男之母 （或岳母）。」柯淑勤更接話：「可以設定是客家好媽媽。」竟被湯昇榮笑回：「但你不夠憂鬱啊！陽光辣媽！」還有許多神回覆，令人忍不住笑彎了腰。

至於導演人選，一開始有意找《與惡》導演林君陽加入，但因檔期喬不攏作罷，後來找上《極品絕配》、《已讀不回的戀人》導演羅安得加入，製作人湯昇榮意外發現羅安得也是客家人，巧妙緣分讓他直呼神奇。