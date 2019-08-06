ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《與惡》製作人拍新戲找「梁朝偉」　吳慷仁報名：給我6CM鞋墊

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》製作人湯昇榮推出客語大戲《茶金歲月》，在臉書發文想找有憂鬱梁朝偉氣質，年紀約28至36歲，身高183公分以上的男演員，獲得許多演員熱烈回應，視帝吳慷仁踴躍報名：「給我6cm鞋墊，每天只能睡4小時，眼神就對了。」

▲吳慷仁報名製作人湯昇榮新戲。（圖／公視提供）

▲《與惡》製作人湯昇榮推出新戲，吳慷仁報名。（圖／公視提供）

請繼續往下閱讀...

該劇是首部「海陸腔」客語劇，單集預算多達600萬，以茶金時代新竹北埔發跡的知名茶葉商人姜阿新為原型，設定劇中主角「吉桑」，展現1950年代前後的風光興盛，乃至失敗欠債，又再挺直爬起，一路顛簸打拚，可說是台灣中小企業的早期身影。

▲公視《茶金歲月》記者會 ，製作人湯昇榮。（圖／公視提供）

▲公視《茶金歲月》記者會 。（圖／公視提供）

製作人湯昇榮在臉書上發文號召演員，好友影后柯淑勤更主動爭取其他角色，湯昇榮回她：「憂鬱男之母 （或岳母）。」柯淑勤更接話：「可以設定是客家好媽媽。」竟被湯昇榮笑回：「但你不夠憂鬱啊！陽光辣媽！」還有許多神回覆，令人忍不住笑彎了腰。

至於導演人選，一開始有意找《與惡》導演林君陽加入，但因檔期喬不攏作罷，後來找上《極品絕配》、《已讀不回的戀人》導演羅安得加入，製作人湯昇榮意外發現羅安得也是客家人，巧妙緣分讓他直呼神奇。

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

劉品言辣到太犯規！縫頭紗慶生…一彎腰「北半球」快掉出來

劉品言辣到太犯規！縫頭紗慶生…一彎腰「北半球」快掉出來

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

林思宇省錢「150元過一天」只吃一餐！錄影完拿剩便當回家

林思宇省錢「150元過一天」只吃一餐！錄影完拿剩便當回家

小鮮肉男星「蛋蛋」慘被踢中　痛到送醫：下面痛到腦

小鮮肉男星「蛋蛋」慘被踢中　痛到送醫：下面痛到腦

姊姊吐秘：你爸不是我爸！朱陸豪傻眼「八點檔嗎」才知身世之謎

姊姊吐秘：你爸不是我爸！朱陸豪傻眼「八點檔嗎」才知身世之謎

網入戲《不能是朋友》狂罵三字經　郭雪芙拜託：大家留點口德！

網入戲《不能是朋友》狂罵三字經　郭雪芙拜託：大家留點口德！

19歲蘇友謙揮霍度日「上億元全蒸發」　吸毒又負債千萬：朋友全跑光

19歲蘇友謙揮霍度日「上億元全蒸發」　吸毒又負債千萬：朋友全跑光

「忘羨CP」16年後再重逢！王一博、肖戰相視微微一笑網瘋了

「忘羨CP」16年後再重逢！王一博、肖戰相視微微一笑網瘋了

孫可芳、劉冠廷交往11年驚爆分手！經紀人出面回應了

孫可芳、劉冠廷交往11年驚爆分手！經紀人出面回應了

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

林佑威轉發「我愛祖國」加入14億護五星旗手！　陸網嗨了：非常棒

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我們與惡的距離, 與惡, 湯昇榮, 茶金歲月, 吳慷仁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《與惡》製作人拍新戲找「梁朝偉」　吳慷仁報名：給我6CM鞋墊
  2. 野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸
  3. 等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡
  4. 鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」
  5. 任達華遭捅傷賠償金額曝光！　琦琦洩「驚人答案」網讚爆
  6. 鄭愷爆已秘戀清純女星7個月！　大導演「飯局發現曖昧」…幫牽線成功
  7. 「忘羨CP」16年後再重逢！王一博、肖戰相視微微一笑網瘋了
  8. 潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！
  9. 男神不是謝佳見！　夏語心七夕前羞喊「他名字」：我一直欣賞在心裡
  10. 黃昺翔一招惹惱人　魏妙如情人節拒收花「怕開始算錢」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366