鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽雖然是一線女演員，卻以節儉聞名，平時不愛花錢買服飾精品，生活十分樸實。她最近在綜藝節目中公開住家，卻被發現購買了各種昂貴礦泉水，每瓶花費從3位數到4位數不等，最貴的居然高達人民幣1580元（約台幣7100元）！

▲鄭爽花7000多元買礦泉水。（圖／翻攝自優酷）

鄭爽最近錄製《花花萬物2》，讓節目人員進入家中拍攝，難得展示自己居住的套房。她不同於大部分女明星，放在衣櫃裡的衣服、鞋子很少，也沒有什麼華麗的裝飾品，連收到的快遞都與眾不同，是實驗服、手套、各種化學材料，還有包裝不一的名貴礦泉水。

請繼續往下閱讀...

▲鄭爽現場開箱昂貴的礦泉水。（圖／翻攝自優酷）

鄭爽立刻遭到主持人小S、蔡康永逼問，坦承自己喜歡在家做些實驗，之所以會買那些昂貴礦泉水，也是出自於好奇心，想知道它們之所以賣這麼貴，到底是有什麼特別。不過，她買來也不一定真的會喝，有時候就是看看長什麼樣子，滿足好奇心之後就退回去。

小S被這幾瓶水挑起好奇心，決定把最昂貴的那一款打開來喝喝看，聽到鄭爽邊倒水邊質疑「應該就只是水吧」，還反駁：「它一定有什麼功用，只是妳沒有看到而已。」然而，她實際喝了1口之後，表情立刻變得僵硬，沉默了好一會兒才說：「就是水。」普通到連其它的形容詞都講不出來，瞬間尷尬。

▲小S、蔡康永喝完都無話可說。（圖／翻攝自優酷）

雖然節目裡沒有公開這瓶水的價錢，但有觀眾上網找到了售價，1瓶就要人民幣1580元。有人吐槽鄭爽「消費觀很任性」、「錢多花不完可以捐款」；但也有人反駁「花錢買點自己喜歡東西怎麼了」、「人家都說了，滿足新鮮感而已」，認為這也沒有什麼。