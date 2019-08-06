容祖兒邀張學友助陣　演唱會出包連連...哽咽：請大家再來一次！

記者蔡琛儀／台北報導

容祖兒出道20周年演出「容祖兒Pretty Crazy演唱會2019」，昨晚在香港紅館正式登場，更請到歌神張學友擔任嘉賓，一合唱《這麼近那麼遠》，當場讓容祖兒感動哽咽。鮮少替人站台當嘉賓的張學友說：「祖兒是現今樂壇數一數二的歌手，唱歌有熱誠又努力，肯挑剔自己、敢挑戰自己，好多後輩應要向她學習。」容祖兒則說：「你願意做我嘉賓，是我入行20年最好的讚賞。」

▲▼ 容祖兒首場演唱會邀請到張學友擔任嘉賓。（圖／英皇娛樂提供）

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張學友更爆料：「其實做完巡迴演唱會覺得身體還好，跑去健身館兩人遇到，她小心翼翼問我可不可以……還沒講完我就說可以啦，因為她值得，祖兒是我相當佩服的一位後輩。」

容祖兒昨晚開唱，8點15分的演唱會延至晚上9時15分才正式開始，她從巨型LED「珍寶珠」空中大型圓球體中出場，穿上白色流蘇裙的她飆唱《空港》，一降落舞台又瞬間換上性感藍色貼身舞衣，大曬長腿和美背，與舞者勁歌熱舞，一連演唱《Show up》、《逃》、《美麗在望》及《隆重登場》，盡顯絕美S身形。

▲▼ 容祖兒演唱會令人看得目不暇給。（圖／英皇娛樂提供）





但隨後她的演唱會開始出現一連串狀況，她換上白色泡泡拖尾裝，唱完《再見我的初戀》後，要求控台為她調整耳機聲音，當她唱完《逃避你》時，她就想衝下台換衣，但導演馬上阻止她，才發現還有首《搜神記》未唱。此時又發現台上中央的機關舞台出現台板凹凸不平的狀況，容祖兒還邊開玩笑，邊與舞者站在出問題的凹凸舞台上跳動，令在場的人為她捏了一把冷汗。



之後，容祖兒換上黑色拖地晚裝演唱《牆紙》，又出現幾位工作人員在她身後調整耳機，她說：「這個是我人生最Crazy演唱會，有好多技術上不足沒達到，萬分抱歉。」她終於忍不住哽咽說：「昨晚有總彩排過，想不到今晚情況更差，有機件故障，你們想不想我繼續做，還是想買票再來？其實我準備好久，但有句話『計劃趕不上變化』，本來我想為大家彈琴，但這個琴是要從底下升上台升的，但我的團隊很努力搶修搬上來，我知道好多觀眾遠道而來，不想大家掃興。」她堅持繼續演唱，順利完成鋼琴自彈自唱的橋段。

▲▼容祖兒的藍色貼身衣盡顯她的好身材。（圖／英皇娛樂提供）





容祖兒隨後又再度道歉：「今晚真的是好抱歉，之前因為香港有颱風，加上這個舞台很多機關程度複雜，超越之前所有的演唱會，由於舞台不太安全，最後一part跳舞環節被迫取消，第一晚就出現很不想見到的事情；謝謝大家陪我做總彩排，我好感激、好珍惜，大家這麼有義氣，我決定下周一，本來我放假的，但我想邀請今晚在場的朋友再來一次紅館，看我為你們精心準備的演唱會。」她也誠意十足，一路唱到午夜12點10分才結束。

昨晚到場的圈內好友有蔡卓妍、泳兒、金燕玲、蘇施黃、蔡一智、蔡一傑、張敬軒、楊受成夫婦、楊政龍及黃偉文等，容祖兒也特別獻唱《華麗邂逅》，懷念逝世一周年的故友盧凱彤。

▼ 容祖兒圈內人緣好，包括蔡卓妍、張敬軒、楊受成、楊政龍等人都來欣賞。（圖／英皇娛樂提供）