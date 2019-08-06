余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

記者許皓婷／綜合報導

香港風波持續延燒，民眾不斷走上街頭參與示威遊行，更在5日發動「三罷（罷工、罷市、罷課）」運動，警民對立情況升溫。港星余文樂5日在微博發文，「我是中國人」的一番言論，不認同上街頭的香港民眾，引爆網友的怒火，他的Instagram更因此被灌爆。

▲余文樂關IG，王棠云反被罵爆。（圖／翻攝自Instagram／余文樂、王棠云）

余文樂5日在微博發文：「香港最近發生了很多事，我作為一個土生土長的香港人，看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心。一個人的立場不能代表他人，就像一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人。香港已經回歸22年了，香港是中國的一部份，我是中國人，這一點無需多言。我不認同也不支持所有違法的人與事，希望香港盡快恢復秩序。」

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而余文樂的聲明一出，引來香港網友不滿，更紛紛湧進他的Instagram留言：「全香港人對你非常失望」、「垃圾！永遠不要再進香港一步」、「你不配做香港人」，但也有人認為他有自己的立場及言論自由，不該過度干涉，隨後他將IG設成私人帳號，卻意外導致他老婆王棠云遭殃。

▲余文樂IG被灌爆後，設成私人帳號。（圖／翻攝自Instagram／余文樂）

余文樂將Instagram轉設為私人帳號後，王棠云的Instagram湧進大票網友謾罵，更留言怒轟：「對你們都很失望」、「嫁個無恥的老公真慘」、「是有點同情妳，有這樣的老公唉」，但也有部分網友替她抱不平，「一堆人嘴裡喊著自由民主，結果因為人家的看法跟你不同就跑到他老婆的版面罵人」、「罵你的都是存心不良的鍵盤俠，不要在意那些人」。

▲王棠云IG反被灌爆。（圖／翻攝自Instagram／王棠云）