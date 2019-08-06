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自閉症哥哥闖禍「媽媽只打弟弟」　《光》導演郭修篆長大後才懂「別有用心」

記者洪文／台北報導

馬來西亞電影《光》靈感來自導演郭修篆自閉症哥哥郭修鍇的真實故事，感動不少觀眾。該片於6日舉辦試片，導演再度回想起從小兄弟相處的時光，「從我懂事開始，爸媽就告訴我哥哥有自閉症，彷彿我才是大哥要照顧哥哥跟妹妹。」

▲▼ 《光》導演郭修篆、主題曲創作者郭修彧 。（圖／mm2提供）

▲ 《光》導演郭修篆、主題曲演唱者郭修彧 。（圖／mm2提供，以下同）

主題曲演唱者郭修彧說，小時候不懂事也嘲笑過哥哥，現在想起來覺得很對不起大哥。中學時期遇到有人欺負大哥，或遇到大哥不小心得罪人，他笑說：「雖然很想幫哥哥出頭，但因為自己個子太小，頂多只能把找他麻煩的人拉開。」導演郭修篆也坦言，曾經對哥哥不滿，覺得闖禍了為什麼媽媽只打他，不處罰哥哥，長大了才知道爸媽的用心，因為希望自己要更能負起照顧自閉症大哥的責任，不能讓外人欺負他。

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▲▼ 《光》導演郭修篆、主題曲創作者郭修彧 。（圖／mm2提供）
 
電影中主角「光」雖然有自閉症，同時也有過人的音樂天賦，對照自閉症大哥，從國二時就跳級念高三的數學，同時也有音樂天賦，導演郭修篆說：「尤其電影中男主角光很氣憤時彈琴的那場，就是哥哥親自彈的。自閉症哥哥雖然不見得看得懂劇情，但他可以感受到我跟妹妹為了他創作的電影跟主題曲。」

▲▼ 《光》導演郭修篆、主題曲創作者郭修彧 。（圖／mm2提供）
 
劇情中有絕大部分就是導演與哥哥相處的大小事，導演郭修篆說：「像男主角離家出走在巴士上遇到女主角那段，雖然女主角角色是杜撰的，但現實生活中哥哥跟爸爸吵架離家出走，在巴士上遇到兩位善心人士開導他，哥哥回家後還畫了那兩個人的模樣，讓我有了靈感寫進電影裡。」

▲▼ 《光》導演郭修篆、主題曲創作者郭修彧 。（圖／mm2提供）
 
電影中最讓人揪心的就是兄弟吵架後出走，導演郭修篆說拍攝時為求不中斷演員情緒，當時是一鏡到底拍攝完成，飾演男主角「光」的莊仲維久久無法抽離，「喊卡之後莊仲維崩潰大哭，誰都不敢打擾他，一個人獨處15分鐘後，才跟飾演弟弟的張順源擁抱在一起，當時許多工作人員都感動得哭了。」

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