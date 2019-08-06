鹿晗終於被偶像周杰倫翻牌！　「從小等到大」…網羨慕：追星成功了

記者鄭又菡／綜合報導

大陸男星鹿晗為電影《上海堡壘》獻唱主題曲《世界末日》，對於這次能演唱到自己偶像周杰倫的歌表示非常興奮，還釣到本尊的親自回覆。不少粉絲看到後紛紛表示，「鹿晗追星成功！」

電影《上海堡壘》的官方微博在6日釋出電影主題曲的MV，影片中只見鹿晗深情獻唱，重新詮釋了《世界末日》這首歌曲。鹿晗在微博轉發後表示，「『考古』之後，求被新歌嚇壞！」其實，他正是在回覆周杰倫5日的新歌預告梗，「新歌要來了！不要嚇壞。」

請繼續往下閱讀...

▲鹿晗為電影《上海堡壘》翻唱周杰倫的《世界末日》 。（圖／翻攝自鹿晗微博）

隨後，鹿晗在IG上再次分享《上海堡壘》主題曲的MV，並興奮表示，「終於唱了偶像的歌。」周杰倫還因此被釣出現身回應，「哎呦，不錯喔！」更在限時動態分享他的貼文，關注他的IG。

▲鹿晗在IG上分享了翻唱的歌曲，釣出周杰倫親自回覆，隨後更被轉發限時動態。（圖／翻攝自鹿晗IG、周杰倫IG）

不少粉絲直呼羨慕回應，「終於聽到我的偶像（鹿晗）唱了他的偶像（周杰倫）的歌」、「特別溫暖的聲音，就像天使在唱歌」、「鹿哥（是）在線追星嗎」、「鹿晗追星成功了！」其實，鹿晗曾多次透露自己是周杰倫的超級粉絲，還從小聽他歌曲長大，每次提到偶像時總是一臉崇拜，不過兩人一直沒有合作機會。

▲鹿晗翻唱偶像的神曲，並釣出本人親回，粉絲看到後紛紛表示「追星成功」 。（圖／翻攝自鹿晗微博、周杰倫IG）