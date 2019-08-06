郁可唯工作行變美食之旅　歌迷伴遊「玩好玩滿」卻有一個遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

郁可唯日前帶著新專輯《路過人間》前往新加坡宣傳，也是她相隔7年再度踏上獅城，除了三天滿滿的宣傳行程外，也和幸運粉絲一起暢遊新加坡，雖然行程滿檔，但她還是把握機會品嚐很多美食，包括咖哩蟹、海南雞飯、魔鬼魚、沙嗲、印度煎餅和榴槤，笑說這趟宣傳行反而更像美食之旅。

▲▼ 郁可唯和新加坡粉絲邊玩邊吃。（圖／華研提供）

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睽違7年再次踏上新加坡的郁可唯表示：「看到來自各地的歌迷到新加坡，大家都很熱情，有很多歌迷我知道他們的網名，這次終於對上號了。」唱片公司安排了她和幸運歌迷們同行的「路過新加坡郊遊樂」活動，除了讓粉絲自拍五連拍、錄製獨家鬧鈴、簽名海報，也讓她如願去了濱海花園和沙嗲灣，可惜剛好遇上新加坡國慶日封路，和著名的魚尾獅公園無緣。

▲郁可唯睽違七年造訪新加坡，吃了不少也玩了不少。（圖／華研提供）

郁可唯目前正準備在大陸的「路過人間LIVE TOUR」巡演，除了演唱經典電視及電影主題曲，還同時演出新專輯《路過人間》裡所有的新歌，以及在《蒙面唱將猜猜猜》節目裡廣受好評的《浪費》。面對宣傳和巡演一系列接踵的忙碌工作，郁可唯透露自己調劑身心、讓自己放鬆的方式就是研究美妝產品，常在網路上發表一些自己喜歡的美妝推薦和上妝教學影片。

▲郁可唯正在準備演唱會。（圖／華研提供）