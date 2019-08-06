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吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！

記者阮巧雯／綜合報導

藝人吳亞馨模特兒出身，近年漸漸淡出演藝圈，轉型從商，專心經營自己的內衣品牌，而身材高挑姣好、長相甜美清新，依舊擁有不少粉絲。她5日上傳清涼辣照，雪白半球若隱若現，炎炎夏日讓不少網友看了直呼：「消暑喔～」

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨近期漸漸復出，轉型從商專心經營內衣事業。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

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照片中，吳亞馨身穿純白短版上衣，露出纖細水蛇腰，胸前低衩深V設計，不但性感小露白色內衣，傲人雙峰更是勾勒出明顯一個「Y」字深溝。她配圖PO文寫道：「Hello～熱熱的天就是要喝椰汁。」而兩粒「車頭燈」好像就跟手中椰子一樣大！不少網友看了暴動表示：「好美」、「女神」、「椰奶」。

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨辣穿低胸短版上衣，傲人雙峰大小幾近手中椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

吳亞馨現在專心經營內衣事業，轉型商業女強人，更傳出狠砸6000萬台幣置產南港區豪宅，當蕭敬騰鄰居。她近期飛往杜拜旅遊，PO出美照，不小心玻璃反射同行半裸男，疑似戀情曝光，看來擺脫過去陰影，重新出發，愛情事業兩得意。

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨上傳出遊美照，不小心玻璃反射同行半裸男，疑似戀情曝光。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

▲▼吳亞馨低胸露半球捧椰子。（圖／翻攝自IG／maggiewu1008）

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