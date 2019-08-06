蒼井優閃婚2個月…終於同居老公！　月租50萬「住老屋」背後原因超甜

記者陳芊秀／綜合報導

33歲日本女星蒼井優6月3日宣布閃婚，對象是42歲諧星山里亮太，被演藝圈形容「美女配野獸」的組合。兩人交往2個月就登記結婚，加上婚後並未馬上同居，婚姻狀況格外引人好奇，夫妻倆6日傳出已經正式同居，入住的新家也成為網路話題。

▲蒼井優閃婚2個月，終於同居老公山里亮太。（圖／翻攝自蒼井優官網、山里亮太推特）

據日媒《女性自身》報導，蒼井優和山里亮太於7月下旬先後被目擊進出同一間大樓，新家因此曝光。不動產業者透露，她和丈夫選擇的是屋齡超過50年翻修的房子，房租約日幣50萬上下（約台幣14.9萬元），相較於兩人婚前住過的地方，新家可說相當便宜。

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知情人士表示，蒼井優是一個對任何事都很講究的人，尤其在選擇住居上更不一樣。她代替忙碌的老公認真找新房，要求條件是「老舊但是有韻味」的房屋，比起價格，更重視兩人住在家中的舒適空間，此外，室內擺放著她在各地添購而來的古董家具，為了在家可以播放夫妻倆各自喜歡的偶像的DVD，還準備打造室內電影院，好好培養小倆口共同的興趣。

閃婚2個月，蒼井優被拍到和山里亮太一起從家中出門約會。她身穿棗色T恤搭配白色吊帶連身裙，裙身顯得特別寬鬆，全素顏戴眼鏡、草帽，時而搭肩，時而挽著丈夫的手，邊走邊露出燦爛笑容。兩人在結婚記者會的甜蜜互動受到外界讚賞，如今約會照曝光，再度羨煞大批網友，眾人驚呼「好幸福的笑容」、「幸福比什麼都重要」、「再忙也要珍惜兩個人相處的時間。」

▲蒼井優和老公山里亮太被拍到出門約會。（圖／翻攝自日網／女性自身）

▲蒼井優素顏戴眼鏡，挽著老公的手有說有笑。（圖／翻攝自日網／女性自身）