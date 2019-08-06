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侯孝賢「腸胃問題困擾很久」　廖慶松曝近況：我關心40幾年了

記者洪文／台北報導

HTC出品VR電影《5X1》入圍威尼斯影展，6日舉辦記者會率主創團隊聯合造勢，不過原訂出席的監製侯孝賢並未出席，這也是近期第2度臨時缺席公開場合。長年好夥伴廖慶松坦言，他的身體不是很好，腸胃問題困擾很久，當時拍攝《聶隱娘》壓力太大了，我感覺是腸躁症，「我一直有關心他，至少40幾年了。」不過侯導最近仍在籌備紀錄片，關於一位作家的故事。

▲2018台北金馬電影學院結業式暨NETPAC頒獎典禮 金馬電影學院院長侯孝賢 金馬電影學院學務長廖慶松 温貞菱、連俞涵▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯孝賢、廖慶松。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

除了《5x1》其中《O》、《山行》入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，還有日本當代藝術家小松美羽與音樂人黃韻玲合作的VR互動藝術《祈禱》以及台法合作VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）共計4部，而VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩，成績斐然。

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導演趙德胤表示，《幕後》算是設計好的《灼人秘密》幕後花絮，許多國際影展相當感興趣，甚至邀約2部同時放映。他確定前往威尼斯影展，順便前往歐洲、北美宣傳《灼人秘密》，而吳可熙仍在安排檔期中，暫不確定，「目前有幾部台灣電影在談，也有美國的試鏡邀約，還在考慮當中。」

《灼人秘密》目前全台票房近800萬，趙德胤形容「奇慘無比」，但他認為在暑假好萊塢大片夾擊之下，如此成績並不驚訝，至少比上一部《再見瓦城》還要好，目前該片沒有賺錢，只有勉強回收，因此他只有更努力宣傳，希望為投資者多賺一點錢，「如果沒有回收，我會過意不去。」

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侯孝賢, 廖慶松, 威尼斯影展

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