黃昺翔一招惹惱人　魏妙如情人節拒收花「怕開始算錢」

記者蔡琛儀／台北報導

適逢明天七夕情人節，上個月剛發片的黃昺翔及魏妙如，今天以偽情侶之姿一起現身逛「懶得鳥你」大型特展，射手座的黃昺翔說他常會活在自己的世界，包括女友和身邊朋友會被惹怒，因此他常在道歉，功力非常厲害，魏妙如則說最受不了男友忘記重要節日，但她不想在情人節收到花，原來本身有開網路花店的她，會忍不住算花的價錢，笑說還是送紅包比較實際。

▲▼ 黃昺翔和魏妙如以偽情侶之姿去看展。（圖／寬宏提供）

請繼續往下閱讀...

黃昺翔及魏妙如在展場內玩得不亦樂乎，讓不知情的人還以為他們真的是情侶，趕緊撇清：「我們真的不是情侶喔！先代替大家來參觀特展，提供大家七夕好去處。」

而貼心的魏妙如今天更是貼心親自手作花飾品，送給黃昺翔和一旁的大家，「明天是七夕，特別用了6種代表愛情的花語來手作送給大家，像是等待愛情的『卡斯比亞』、真心喜歡你的『藍色滿天星』、暗戀深刻愛情的『雛菊』、 忠貞愛情的『繡球花』、浪漫幸福的『紫玫瑰」以及守候愛情的『薰衣草』等6款花卉，祝福大家不管是單身或有伴的朋友都要快樂。

▲▼ 黃昺翔和魏妙如在展場內拍得不亦樂乎。（圖／寬宏提供）

此外魏妙如也表示除了持續宣傳專輯外，自己8月底也會舉辦音樂會，都正在如火如荼的籌備中，希望大家可以來支持。