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吳鳳「中肯10分析」救台觀光！　1.5萬人挺爆超實在…北市府親口承諾：我來做

記者田暐瑋／綜合報導

大陸官方限制陸客來台自由行，觀光產業多少受到衝擊，台灣女婿吳鳳以6年的導遊經驗提出10點看法，號召民眾一起振興台灣觀光，認為這項計畫必須從短程及長程等方向來吸引國外遊客，唯有「打好基礎」，其他規劃和團隊才能有所發揮，吸引1.5萬人響應，就連市府發言人、北市政府觀光傳播局局長劉奕霆都親自留言承諾：「我來想辦法執行！」

對於大陸限制來台自由行，吳鳳以自身在土耳其就讀觀光管理科系、當過6年導遊的經驗，5日在臉書直言台灣沒辦法靠國內旅行來發展觀光業，這時候台灣民眾更需要團結，不能讓觀光業就此沉淪，必須想辦法加強台灣特色和吸引力，「我們很需要非常完整的一個旅遊觀光計畫。1年、5年、10年的規劃，從短程、長程來找辦法吸引國外觀光客。」

▲吳鳳提出救觀光建議。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲吳鳳提出救觀光建議。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

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吳鳳表示，雖然一開始可能無法增加西方遊客，但至少可以增加亞洲觀光客，提出10點基礎改善，像是重新整理觀光區的美感和設計、加強夜市衛生、老舊建築必須修整、增加外島特色宣傳、邀請國外名人或是網紅來台拍攝、觀光團隊透過網路來經營行銷台灣形象等。

▲吳鳳提出救觀光建議。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲吳鳳提出救觀光建議。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

有條有理的分析引起不少共鳴，超過1.5萬人按讚支持，吳鳳更說：「其實還可以加很多，不過基礎更重要，要有一個大方向，需要遠見的規劃。組成一個專業的團隊來一起改變台灣的觀光未來。如果需要協助我也願意幫忙。」而北市政府觀光傳播局局長劉奕霆也特地留言感謝他的建議，親口承諾：「我來想辦法執行！」

▲吳鳳提出救觀光建議。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲劉奕霆也特地留言感謝。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

吳鳳臉書全文：

最近大陸開始禁止發台灣自由行簽證，讓台灣觀光行業受到不少影響。雖然這是一個政治上的問題，但是我們不能讓台灣觀光業就這麼沈淪下去，還是要找辦法振興台灣觀光業。

這個時候更需要我們團結起來，一起來找辦法加強觀光的特色跟吸引力。不過說真的，台灣沒辦法完全靠國內旅行來發展觀光行業。我們很需要非常完整的一個旅遊觀光計畫。1 年、5 年、10 年的規劃，從短程、長程來找辦法吸引國外觀光客。也許一開始沒辦法吸引大量的西方觀光客，但至少在亞洲區可以增加來台觀光人數。

身為在土耳其讀過觀光管理的我，也當過6 年的導遊。我有一些很基礎的想法要分享給大家。

1-每一個觀光區需要重新整理，把特色弄的更清楚。可以參考日本的環境規劃跟美學概念。

2-觀光區域附近的所有老建築要塗漆、整修、加強美感跟吸引力。

3-加強夜市的衛生條件跟環保概念。在台灣除了幾個夜市之外，目前很難吸引外國觀光客。

4-外島的城市跟環境美感要加強。多宣傳外島的特色。（剛好我最近去金門，真的很有特色）

5-很需要把老街跟古老建築有更完整的規劃。許多老房子需要整修，老街也需要多宣傳。

6-邀請各國的網紅來台灣旅遊拍攝。網路是最大的國際舞台，要好好經營。

7-邀請一些名人來台灣演講、表演、拍攝等等。

8-創造有創意的宣傳方式來吸引觀光客。

9-創造新時代的風景區。

10-創造台灣觀光方面的團隊來經營台灣的形象。包含國際跟國內、粉絲頁、YT 頻道等等。

其實還可以加很多，不過基礎更重要，要有一個大方向，需要遠見的規劃。組成一個專業的團隊來一起改變台灣的觀光未來。如果需要協助我也願意幫忙

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