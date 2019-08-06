林美秀答題裝不會...阿松「我們鬥心機」　黃子佼：薑是老的辣

記者林彥君／台北報導

台語饒舌團體草屯囝仔的陳樞育、李明倉（阿倉）上公視益智節目《一呼百應》，來賓「草屯囝仔」的歌曲創作多為台語饒舌，陳樞育透露他們平常聊天大多使用中文，因為阿倉其實不太會講台語，「但只要是創作就一定是台語，他寫詞的時候就會變成另一個人。」

▲林美秀和阿松上節目答題。（圖／公視提供）

陳樞育說在創作過程中，最頭痛的是有很多的外來語沒有辦法直接翻。吳姍儒開玩笑表示他就是亂馬啊，居然還會變身。黃子佼則是讚嘆：「用台語聊天沒辦法，但寫詞押韻都OK，這就是有天分！」

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▲黃子佼和吳姍儒主持節目。（圖／公視提供）

在搶答題一度沒有人敢按鈴搶答，最後是由陳樞育回答出「熱鬧」才獲得答題權。黃子佼虧林美秀連這種題目都答不出來，憑甚麼主持台語節目？阿松在一旁連忙解釋，「我們是在鬥心機你看不出來嗎？」林美秀表示：「因為怕繼續答題剩餘的兩個隊員會全數陣亡，所以才先故意裝不會。」黃子佼笑說：「果然薑是老的辣，好聰明！」

節目錄影進行到一半，林美秀就忍不住邀請草屯囝仔來上自己的節目，讓吳姍儒慌張跳出來制止：「先把我們的錄完啦，拜託求求你們！」節目7日晚間9點播出。

▲草屯囝仔上節目答題。（圖／公視提供）