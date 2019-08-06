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茵聲驚變「恐怖情人」　躲床底偷窺暗戀對象...密謀毀情敵簡廷芮

記者蔡琛儀／台北報導

YouTuber「這群人TGOP」創始成員鄭茵聲，今推出首張個人專輯《預告幸福》，每次在戲劇裡多次扮演閨蜜角色的鄭茵聲，在第二波主打《暗戀萬歲》MV裡，詮釋人前善良可愛、人後滿腹心機的假閨蜜，為了追愛不擇手段，甚至還偷偷潛入暗戀對象的房間、躲在他床底下偷窺，好姊妹簡廷芮也跨刀演出她的校花好友。

▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

▲▼ 茵聲找來簡廷芮飾演假閨蜜。（圖／索尼提供）

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▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

鄭茵聲在MV飾演恐怖情人，為追求暗戀的男同學大出奇招，她表面上與校花情敵當好友，原來親近她的目的是為了消滅障礙，還潛入暗戀的男同學房間裡並蒐集他的東西，有一場鄭茵聲躲在床下、默默觀察男同學睡覺的戲，讓她覺得印象深刻，「我發現我跟男主角對戲，他大部分時間都在睡覺。」

私下的茵聲雖然不會像MV裡蒐集暗戀對象的私人物品，但她會特別注意男生的皮包：「男生的錢包會顯示這個人的品味，它保養得好不好，可以看出一個人的習性。」

▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

▲▼ 茵聲在新歌MV挑戰演技。（圖／索尼提供）

▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

她這回首次挑戰病嬌女角色，演得很過癮，但她在現實生活中無法耍狠去消滅情敵：「我喜歡一個人就是默默喜歡，還好我比較幸運，剛好喜歡的男生對我也有好感，所以沒有情敵出現，我也不會有消滅情敵這種變態的想法！」談到暗戀這檔事，鄭茵聲認為暗戀一個人是一件很快樂的事，「但我自己不太會告白，我會怕！如果身旁有朋友想要告白，我一定會給她助力。」她也透露自己對愛情持有不強求的態度：「有愛到就愛到，沒愛到就算啦！」

▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

▲▼ 茵聲化身「恐怖情人」躲在暗戀對象的房間偷看他。（圖／索尼提供）

▲▼ 茵聲,簡廷芮。（圖／索尼提供）

《暗戀萬歲》MV也是由鄭茵聲所屬團體「這群人TGOP」拍攝製作，由團員尼克和老婆Ashly共同執導，過程更是默契十足，「這次多虧『這群人』，在零收入的狀態下用有限的預算去完成這支MV，真的很辛苦，很謝謝他們！」

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茵聲, 簡廷芮, 這群人

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