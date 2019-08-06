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曾莞婷細肩帶「愛心豪乳」現形！　網定格看：半顆跑出來了

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷儘管工作忙碌，空閒之餘仍不忘分享生活點滴，她7月底前往花蓮，待在民宿拍了一系列美照，「今天就決定在這邊賴一天了…。」舉手投足溢出北半球愛心奶，看不出真實年齡的臉蛋和火辣身材，讓不少網友激動直呼：「有缺隨行的攝影師嗎？」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷大方露出豐滿上圍。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

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▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

照片中，可以看到曾莞婷紮起長髮，身穿細肩帶白背心，相當映襯雪白肌膚，低胸剪裁露出豐滿北半球，側面由下往上拍的邪惡視角，深溝全被看光，搭配格紋洋裝，秀出修長美腿，絲毫沒有一點贅肉。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷秀修長美腿。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

大方展現性感的肩頸線條，曾莞婷的窈窕曲線讓許多男粉絲狂流鼻血，「完美body」、「我被這鎖骨燒到了」、「我的眼睛超幸福！」甚至有眼尖看傻直喊：「半顆跑出來了啦！」好身材讓不少人為之瘋狂。

事實上，曾莞婷火辣曲線的背後，付出了不少代價，首要任務就是要調整飲食習慣，三餐一定都會吃到飯、菜、肉，但是比例要抓對，「菜跟肉盡量吃，但澱粉少吃、大約佔整頓飯的20%。」就運動方面，她平常很愛游泳，因為這項運動能達到「全身性運動」的效果，所以家裡有好幾件比基尼，隨時準備好到海島國家活動筋骨。

▲曾莞婷自有一套維持體態的方法。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

除了擁有纖細體態，曾莞婷的美腿線條也是網友為之驚艷的地方，但她和一般上班族一樣，長期拍戲的工作都是坐著，這樣很容易造成屁股肉不結實，所以會趁著空檔「做向後抬腿的動作，去拉腿部後側的線條」，感受到後腿肌的痠痛就表示產生效果了。

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