蔡瑞雪「雪白北半球掉出來」！　認了10男同時追：最近有新對象

記者洪文／台北報導

22歲蔡瑞雪正式簽約「興揚電影」，成為李淳師妹。她6日與媒體餐敘，大方分享前陣子前往白沙灣戲水的經驗，照片中她穿著水藍色格紋兩截式泳裝，大方展現32C雪白北半球、超深事業線以及馬甲線，大腿更露到根部，相當性感。她笑說：「本來想要挑更低胸的，結果被媽媽阻止了。」

▲▼蔡瑞雪與家人赴石門白沙灣戲水，展現32C、23、34好身材。（圖／興揚電影提供）



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經紀人唐在揚透露，當初是就讀北一女的女兒介紹而認識蔡瑞雪，不過直到籌備電影《陪你很久很久》，剛好想起她符合角色特性，才真正結緣。她坦言，當初接到電話以為是「詐騙集團」，爸爸還陪同去公司試鏡，現在才正式簽給經紀公司，未來將減少網紅類型的曝光，專注投入演員的工作。

▲▼蔡瑞雪去長灘島度假。（圖／興揚電影提供）



蔡瑞雪坦言：「我從沒交過男朋友。」她的爸爸管教嚴格，又是國中體育老師，國中開始便「就近監督」，高中成為北一女中校花，放學後最高紀錄有10位追求者在校門口送情書，不過爸爸每天接送上下學，完全沒有機會認識異性，但她透露：「最近1個月有聊天的對象。」經紀人指出是「圈外人」。

▲▼蔡瑞雪赴長灘島度假。（圖／興揚電影提供）



過去外界稱呼「北一女神」，但是蔡瑞雪已畢業很久，現在她希望有個新的稱號，不要再消費母校。爸爸一直希望她未來當個醫生，她也在高中選擇第三類組，不過畢業後直接投入演藝工作，至今仍未就讀大學，面對許多網友批評，她並不後悔，希望等工作穩定之後，再去國外修讀表演。