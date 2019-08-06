孫可芳、劉冠廷交往11年驚爆分手！經紀人出面回應了

記者林奕如／台北報導

孫可芳和劉冠廷交往11年，兩人都從台藝大戲劇系畢業，之後又一起加入「植劇場」培訓，不過孫可芳7天前在IG發文：「一切都是道別，我往回看，再沒有表情，可也淚流滿面。」今卻驚爆分手消息，《ETtoday星光雲》致電兩人經紀人，經紀人否認：「明明好好的。」

孫可芳和劉冠廷都是新銳演員，愛情長跑11年，粉絲都十分祝福。劉冠廷去年以《花甲男孩轉大人》花明奪下金鐘獎最佳男配角，上台前還感動擁抱女友孫可芳，不過上台時漏講了她，走到新聞中心接受訪問，他靦腆一笑：「我有點空掉，時間一直催促。」最後深情放閃告白：「感謝小豆10年來的陪伴。」頓時粉紅泡泡滿天飛。

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雙方都各忙工作，戲約不斷，孫可芳7月宣傳《靈異街11號》媒體參與，被問及感情現況，她尷尬笑回：「大家都是好朋友。」至於上次見面時間，她則說：「前幾天有在公司碰到。」加上IG上傳感性文，「不管是笑著是哭著是任何表情、在我看來、一切都是道別。」根據《CTWANT》報導，兩人已經情淡分手。

孫可芳、劉冠廷同屬一經紀人，經紀人回應《ETtoday星光雲》：「沒有分手，是烏龍一場。兩人ㄧ直在努力拍攝各自的戲劇作品，也希望各自的努力被看見，彼此是爲對方加油鼓勵的。」