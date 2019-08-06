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美魔女「下面變菜瓜布」！　全因「老公冷血1句話」：一輩子毀了…醫震驚心疼

記者田暐瑋／綜合報導

醫美技術日新月異，連私密處的鬆緊度也可以後天調整。一位47歲美魔女人妻因為下體疼痛，連騎摩托車稍微震動到就會不舒服，就醫檢查才發現她的私密處開口小到只放得進手指，且嚴重纖維化，一問之下她才說出背後心酸原因，讓人聽了相當不捨。

一位美魔女人妻騎車時下半身不舒服，一震動就會感到疼痛，急忙到醫院就診，醫生一看到外陰部嚇了一跳，開口窄到只能容納一個小指頭，隱約還能看到手術的傷痕，一問之下她才坦承因為老公在外有小三，不只一次抱怨她年紀大了變鬆，為了挽回老公的心，才在3年內做了6次私密處緊實手術。

▲美魔女下面纖維化。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲美魔女下面纖維化。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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因為手術次數太過頻繁，美魔女的開口小到只有小指塞得進去，傷口也變得纖維化，整個部位又乾又硬，像是菜瓜布一樣，她原本希望再動手術切除結痂部分，但醫生警告：「再切下去可能只有鉛筆進得去了。」最後只好注射發炎針和類固醇減緩症狀，但這個問題也一輩子無法擺脫。

▲美魔女下面纖維化。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲美魔女下面纖維化。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

對此，美國醫師阿諾·凱格爾（Arnold Kegel）發明了能讓陰道緊實的「凱格爾運動」，正式名稱為「骨盆底肌肉運動（Kegel exercise）」，最早是為了改善產後婦女失禁的問題所發明，但因為動作可以鍛鍊到骨盆底肌肉，在夾緊肛門、尿道口及陰道周圍肌肉的過程中，讓陰部也有緊縮提起的感覺，被發現有增強陰道緊實的功用。

Arnold Kegel表示，這種運動練習方式很簡單，而且不管通勤、上班或看電視時都可以隨時做，一開始可以在排尿的時候練習夾住尿意，記住繃緊肌肉的感覺後，每天重複4次以上收縮與放鬆的動作，每次收縮時持續用力4～5秒，然後再放鬆，如此連續15到20分鐘，就會有明顯的效果。當然，妳也可以跟伴侶在愛愛時練習，增加情趣也不錯。
 

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