ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩很大》惹惱憲哥遭封殺！他認「有被私下約談」：失去關主的公正性

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲（憲哥）主持《綜藝玩很大》節目，日前自曝在香港出外景關主楊昇達不懂遊戲規則被惹惱，楊昇達今（6日）上華視《天才衝衝衝》錄影，被問到惹惱吳宗憲，他坦言「那個是做節目效果」，但錄完影吳宗憲有特別提點他，認為當下他顧慮太多，有失關主的公正性，「畢竟是外景遊戲，做效果還是要公正！」

▲▼楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

他還原當天被吳宗憲「提點」狀況表示：「他（憲哥）一派輕鬆的跟我講，並沒有生氣，而是用教育方式跟我說」。他無奈說，「自己本身長的型就比較冷僻，不像大根比較圓融點，加上我有時講話比較沒表情，很容易被誤會，經過這次事件後，讓我開始注意到要隨時多微笑。」

請繼續往下閱讀...

▲▼楊昇達。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲楊昇達今上《天才衝衝衝》錄影玩遊戲。（圖／記者蕭雅玲攝）

因在《玩很大》惹惱憲哥，甚至傳出被節目封殺，對此他也說：「當初公司設定我就是關主，若用來賓的身份去上節目『沒有道理』，本身關主除了我，還是有其他人一起輪！」並沒有所謂的「封殺」。他也透露，目前除了在《國光幫幫忙》當固定主持班底外，也經常受邀上《天才衝衝衝》、《歡樂智多星》、《娛樂百分百》、《瘋神無雙》等節目，甚至是吳宗憲主持的《小明星大跟班》節目，工作量完全沒有受到影響。

推薦閱讀

陳為民鬼月說鬼遇阿飄！ 一講完戎祥...超靈異起雞母皮

陳為民鬼月說鬼遇阿飄！ 一講完戎祥...超靈異起雞母皮

獨／謝忻、阿翔爆8月「這一天」合體！ 胡瓜喊話：他們都排除萬難來

獨／謝忻、阿翔爆8月「這一天」合體！ 胡瓜喊話：他們都排除萬難來

小禎七夕情人節曝幾個單身一起過！求桃花招戀情？秒回：「我基督徒沒在求這個！」

小禎七夕情人節曝幾個單身一起過！求桃花招戀情？秒回：「我基督徒沒在求這個！」

Eason因小失大！貪便宜牛仔褲店狂掃貨　錢包離奇被偷　

Eason因小失大！貪便宜牛仔褲店狂掃貨　錢包離奇被偷　

謝忻起乩她也在！　閨蜜張文綺認「當信徒2年」禁房事淨身3個月

謝忻起乩她也在！　閨蜜張文綺認「當信徒2年」禁房事淨身3個月

許孟哲外景不避嫌護航緋聞女友　王仁甫：你們直接結婚算啦！

許孟哲外景不避嫌護航緋聞女友　王仁甫：你們直接結婚算啦！

獨／沈玉琳發大財！再開2節目「年收6000萬元」曝握6主持關鍵

獨／沈玉琳發大財！再開2節目「年收6000萬元」曝握6主持關鍵

李明川為吃炸雞誤闖藍燈區　友人聞訊發警示：快走！

李明川為吃炸雞誤闖藍燈區　友人聞訊發警示：快走！

曾治豪喪父後工作暴增70%　淚謝賀一航牽線貴人

曾治豪喪父後工作暴增70%　淚謝賀一航牽線貴人

楊千霈法國遇危機　護母心切機智反應嚇跑小混混

楊千霈法國遇危機　護母心切機智反應嚇跑小混混

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

林佑威轉發「我愛祖國」加入14億護五星旗手！　陸網嗨了：非常棒

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊昇達, 吳宗憲, 憲哥, 大根

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生KID現身東區「臉圓一圈」　入伍4個月爆復胖！
  2. 「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛
  3. 余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃
  4. 掰了范冰冰1個月…李晨深夜買醉「4美女作陪」　白T女「喝到翻白眼」身分曝光！
  5. 《牠 第二章》恐怖超越首集「演員嚇到失眠」　史蒂芬金：雲霄飛車般驚悚
  6. 姊姊吐秘：你爸不是我爸！朱陸豪傻眼「八點檔嗎」才知身世之謎
  7. 鹿晗終於被偶像周杰倫翻牌！　「從小等到大」…網羨慕：追星成功了
  8. 吳亞馨辣露「Y字豪溝」　低衩深V包不住…傲人雙球跟椰子一樣大！
  9. 黑人陳建州放話：讓我哭很難　　看完這部片「淚流不止」狂勾回憶
  10. 金希澈談感情「要對粉絲有基本禮儀」　爆秘戀MOMO粉傻眼：這哥能談兩年？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366