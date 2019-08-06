《玩很大》惹惱憲哥遭封殺！他認「有被私下約談」：失去關主的公正性

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲（憲哥）主持《綜藝玩很大》節目，日前自曝在香港出外景關主楊昇達不懂遊戲規則被惹惱，楊昇達今（6日）上華視《天才衝衝衝》錄影，被問到惹惱吳宗憲，他坦言「那個是做節目效果」，但錄完影吳宗憲有特別提點他，認為當下他顧慮太多，有失關主的公正性，「畢竟是外景遊戲，做效果還是要公正！」

▲楊昇達《綜藝玩很大》讓吳宗憲不開心！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

他還原當天被吳宗憲「提點」狀況表示：「他（憲哥）一派輕鬆的跟我講，並沒有生氣，而是用教育方式跟我說」。他無奈說，「自己本身長的型就比較冷僻，不像大根比較圓融點，加上我有時講話比較沒表情，很容易被誤會，經過這次事件後，讓我開始注意到要隨時多微笑。」

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▲楊昇達今上《天才衝衝衝》錄影玩遊戲。（圖／記者蕭雅玲攝）

因在《玩很大》惹惱憲哥，甚至傳出被節目封殺，對此他也說：「當初公司設定我就是關主，若用來賓的身份去上節目『沒有道理』，本身關主除了我，還是有其他人一起輪！」並沒有所謂的「封殺」。他也透露，目前除了在《國光幫幫忙》當固定主持班底外，也經常受邀上《天才衝衝衝》、《歡樂智多星》、《娛樂百分百》、《瘋神無雙》等節目，甚至是吳宗憲主持的《小明星大跟班》節目，工作量完全沒有受到影響。