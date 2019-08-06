《大叔的愛》田中圭裸體貼洋妞　《天氣之子》夯到推炒飯

記者吳睿慈／綜合報導

日本男星田中圭以戲劇《大叔之愛》爆紅，一躍成為日本當紅炸子雞，更被封為「最想交往的男星」。電影版即將上映，為了宣傳電影不遺餘力，他登上即將發行的女性雜誌《an.an》，大秀健美胸膛裸體登場，大尺度與性感的金髮外國女模貼身拍畫報，看得粉絲臉紅心跳。

▲▼田中圭在電影《大叔的愛》裡也有裸上身的畫面。（圖／采昌提供）



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田中圭難得登上雜誌《an.an》，大秀健美胸膛，身旁緊貼著性感外國女模，據悉，他在拍攝時主動跟女模溝通，營造出美好的拍攝氣氛，讓對方可以放鬆進行拍攝，而對於「性愛」主題，他大方分享：「對愛人來說，性愛絕對是非常重要的一種關係，是兩人一同創造幸福的一種行爲，彼此的親密接觸可以讓雙方的愛情增溫。」一席話也讓人想入非非。

▲《大叔的愛》田中圭大尺度拍畫報。（圖／翻攝自《an.an》）



電影版《大叔的愛》劇情主軸從三角戀變成五角戀，製作人將本片主題訂為「夢想與家庭」，編劇德尾浩司補充：「這並非10幾歲、20幾歲時所討論『將來想成為什麼』的夢想，反而是出社會後的夢想，以及如何與心愛之人共組家庭的大哉問。夢想與家庭如何兼得並獲得幸福，這之中又將遇上什麼糾葛，將成為本片的劇情主軸。」《大叔之愛電影版》即將在9月6日於全台獻映。

▲▼《天氣之子》夯到推炒飯。（圖／車庫提供）

另一部超夯電影《天氣之子》上映18天累積觀影人次突破440萬，宛如《你的名字》當年盛況再現，電影原聲帶、電影海報、資料夾、鑰匙圈等週邊商品熱銷，連日本連鎖超商都相中商機，推出《天氣之子》聯名商品，重現電影中出現的「陽菜炒飯」，掀起網路上分享熱潮。《天氣之子》將於9月12日全台上映。