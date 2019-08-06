姊姊吐秘：你爸不是我爸！朱陸豪傻眼「八點檔嗎」才知身世之謎

記者林奕如／台北報導

朱陸豪從最初的跑龍套，到家喻⼾曉的美猴王演出，故事工廠舞台劇《七十三變》把他生平搬上檯面，90％是真實的故事，他兒時因家窮被送到劇校讀書，50歲時才從姊姊口中得知：「你爸不是我爸。」他大吃一驚，以為自己是領養的，因為爸爸從來只疼姊姊。

▲ 朱陸豪（中）《七十三變》把生平搬上檯面。（圖／故事工廠提供）

父母都過世時，姊姊才告訴朱陸豪真相，他今出席記者會，眼眶泛紅表示，「原來以前爸爸做的事很偉大，我爸對姊姊比對我還好，讓我一直以為我是被領養的！」雖然是同母異父，但他和姊姊傅瑞雲感情深，姊姊罹患肺腺癌從發現到離開只有8個月，姊弟倆還一起買相鄰靈骨塔。

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朱陸豪回憶，當時姊姊住在安寧病房，癌細胞蔓延全身，不能動也不能說話，有一天突然聽到她大喊一聲「媽」，「我問她『是不是看到媽媽了、和解了嗎』，姊姊只能眨眼回應我，然後落淚了。」

▲ 苗可麗女兒獻花。（圖／故事工廠提供）

朱陸豪說：「爸爸從現代人觀點來說是暖男，把媽媽照顧很好，只有對我最嚴格，現在透過舞台劇，跟不同時空的我對話，告訴大家愛要及時，不要遺憾。」他在劇中飾演父親角色，這2個月在排練時，每一個場景都不同重複，身心靈都沒有休息，一直不停生病，「對我來說每一場景都是我曾經經歷過，心很痛。」

▲ 《七十三變》演員班底。（圖／故事工廠提供）

朱陸豪好友喜翔、葛蕾特地帶2顆蘋果到場支持，原來這是有故事，朱陸豪說，父母跟著歌仔戲班忙演出，自己劇校入學3個月後才看到父母，爸爸直接對老師說：「這我兒子，使勁打，打死不償命。」穿旗袍的媽媽則是拿著2顆昂貴的五爪蘋果給他，他天天聞蘋果香，捨不得吃，想從裡面聞到媽媽味道。

苗可麗角色飾演朱陸豪姊姊，她聽了故事也十分感動，她安慰：「我覺得你在排毒，把結拿出來慢慢解開，一起被療癒了。」她正在就讀高中的女兒今特地出席獻花，讓她十分感動。該劇聚集游安順、林子恆、劉珊珊、梁允睿、陳以恩、李家德等實力派演員演出。