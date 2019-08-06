記者蔡琛儀／專訪

台語金曲歌后詹雅雯出道30年，她過去曾有段8年婚姻，一直以來對於離婚原因始終三緘其口，這回受訪才含蓄表示，因後來被騙走財產，造成她嚴重陰影，很難再信任別人，人財兩失的她也一直相當排斥再接受新戀情，她最近看的電影《大麻修女》，部分情節和她的過去相當雷同，現在只希望彼此都能過得好就好。

▲▼詹雅雯上一段婚姻造成太大陰影，讓她現在仍害怕談戀愛。（圖／記者季相儒攝）

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不過她現在也終於將心胸放開去交友，最近身邊有3個「不錯的」男性朋友，其中一個是斯文型，頭腦裡有著不少天馬行空的想法，另一個則是小了她8歲，是孝順顧家的男生，「他們有問未來想不要怎樣，但我現在只想心裡放鬆自在。」她笑說，過去甚至曾有小她20幾歲的男生示好，不過她認為身邊可以有個伴，但結婚不見得一定要，顯見她對於進入一段感情還是有些抗拒。

她日前和妹妹到義大利玩，路過一家戶外的餐廳，覺得店員很帥就進去光顧，沒想到一試成主顧，天天都去店裡報到，連帥哥店員都認得她們，還會站在店門口等她們來，「每天都吃他介紹的，因為他最帥，還會介紹酒類，就這樣結成朋友。」甚至店員怕她們點太多太花錢，還會阻止她們，不過害羞的詹雅雯連偷拍對方的勇氣都沒有，只好當作是一場旅行遇到的邂逅。

▲▼詹雅雯自曝曾有小20多歲的男生向她示好。（圖／記者季相儒攝）

詹雅雯將在12月7日於高雄巨蛋舉辦演唱會，也是她出道30週年，送給自己和粉絲的大禮，她預告這次演唱會形式想要擺脫過去固有的演出框架，「我換衣服，我可能就脫給你們看嘛，只是要想怎麼脫，也會結合3D技術。」演唱會門票已開賣，詳洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。