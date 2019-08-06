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吳采臻「裙底走光」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」無碼照公開…網暴動了

記者潘慧中／綜合報導

女模吳采臻（Grace）外貌亮麗，成為不少綜藝節目的常客，她最近登上《綜藝大熱門》和羚小鹿PK舞蹈，使出渾身解數，怎料最高潮的一幕全被後製上「小草莓」圖案，為了滿足網友的好奇心，節目方2日凌晨突然在官方Instagram公開「無碼版本」，嗨翻一票粉絲！

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自Instagram／gracewtc）

▲▼吳采臻是凱渥女模。（圖／翻攝自Instagram／gracewtc）

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自Instagram／gracewtc）

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吳采臻一開始身穿OL套裝登場，西裝外套搭配開衩迷你褲裙，露出修長筆直的美腿，沒想到熱舞到一半，她突然脫掉外套，秀出內搭的純白短背心，胸前鏤空剪裁蹦出半球深溝，火辣身材讓現場所有人讚嘆聲不斷。

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

▲吳采臻脫外套辣舞！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

格外引起討論的是，吳采臻專心跳舞的時候，因為裙子太短頻頻走光，其中一幕她和舞者們轉身、扶著桌子扭腰擺臀的畫面，臀部下方全被P上「小草莓」圖案，引發無限遐想空間。

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

▲吳采臻的渾圓臀型被後製上草莓圖案。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 ）

沒想到，節目播出後不久，官方IG的小編突然發文表示：「不要再說大熱門是草莓園了！484（是不是）忘記我們是普遍級九點綜藝啦齁！」但觀眾的心願，節目方也不是沒聽到，於是決定在凌晨奉上無碼版本，讓不少網友直呼：「這樣太危險」、「圖片有味道」、「小編加薪！」

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自Instagram／hotdoor_night）

▲▼《綜藝大熱門》官方IG無預警公開無碼照。（圖／翻攝自Instagram／hotdoor_night）

▲▼吳采臻。（圖／翻攝自Instagram／hotdoor_night）

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吳采臻, 大熱門

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