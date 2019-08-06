「神木與瞳」黃美珍主動邀合體　賴銘偉想了一年...卡在這原因

記者蔡琛儀／台北報導

黃美珍與賴銘偉組成的團體「神木與瞳」成軍11年，睽違九年推出全新單曲《說好一起走》，黃美珍透露，此次合體是她主動邀請賴銘偉，「我很懷念我們ㄧ起在舞台上的表演，很多粉絲都說非常想念我們的嗓音。」但賴銘偉思考了將近一年才點頭答應，「因為他覺得大家都長大了，這幾年的經歷在詮釋歌曲時，會有不同心境的火花。」

▲黃美珍和賴銘偉當年組成神木與瞳相當受歡迎，如今暌違9年再推新歌。（圖／Webtvasia提供、翻攝臉書）

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賴銘偉說，神木與瞳未出專輯的這九年，與黃美珍靠著「星光二班」的群組，彼此關心近況，「兩年半前推首張台語專輯時，美珍主動替我站台，證明我們星光二班的友誼是穩固的，讓我特別感動。」問及是否有參與日前舉辦的星光聚會？黃美珍透露因害喜嚴重所以不克參與，賴銘偉則因工作無法前往，兩人對此感到可惜，但認為星光情誼永遠不滅。

賴銘偉和黃美珍當年頻被傳緋聞，黃美珍被問到籌備時與賴銘偉朝夕相處，老公張瑞哲會不會吃醋？黃美珍笑說，「我老公從我參加超級星光大道時就是我粉絲了！後來神木與瞳出專輯時他還有買CD呢！一點都不會吃醋反而替我開心。」

▲▼ 黃美珍挺著5個月身孕，賴銘偉也相當照顧她。（圖／Webtvasia提供、翻攝臉書）

現在她懷孕5個月，由於首次懷孕害喜相當嚴重，賴銘偉還貼心地帶水果給黃美珍和她肚子裡的小孩補充營養，「美珍懷孕是星光二班的大事，我和工作人員自然會格外多照顧她，只要能讓媽媽開心的事，都很樂意去做。」製作人阿弟仔怕她吐在昂貴的錄音器材上，特地買了一個垃圾桶擺在她旁邊。