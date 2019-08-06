吳青峰新歌秘藏17年！　蘇打綠「竟沒聽過」原因曝光

記者翁子涵／台北報導

吳青峰將推出新專輯《太空人》，5日聽歌會上，被問蘇打綠團員聽過沒？吳青峰坦言會害羞，「他們一首歌都沒有聽，我不想放給他們聽」，而蘇打綠2017年宣告休團三年，繼團長阿福表態確定明年復出後，吳青峰也預告蘇打綠將回歸，但不忘搞笑說：「時間好快，好懷念剛休團第一年的放空生活。」

▲▼吳青峰5日舉辦《太空人》聽歌會。（圖／環球提供）

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專輯歌曲有別於以往，走苦澀沈重路線，還有2首歌分別長達7跟10分鐘，吳青峰笑曝同事聽完第一反應竟是：「他會不會有憂鬱症啊？」他坦言做這張專輯是他哭最兇的一次，在錄音室錄完後，還大哭了一番，其中《太空船》更是他17年前的創作，被問會否擔心歌迷反應？吳青峰說：「還好，他們終究有一天也會突然想到這歌是在講這個，我的歌不是一見鐘情型，需要時間去消化。」

▲吳青峰透露新歌《太空人》講述一段平凡而不凡的故事。（圖／環球提供）



播完專輯同名歌《太空人》後，吳青峰忍不住哽咽說：「這是我整個人生最喜歡的歌詞，每次做完專輯好好回去聽都蠻感動的，只有自己知道付出了多少在裡面」，歌詞描寫吳青峰過去的一段曖昧故事，「但他好像不覺得有曖昧」。

談到這段曖昧情史，吳青峰笑說就是個平凡而不凡的故事，「對別人來說可能是屁，但對我來說很重要」，透露現在回想也覺得有趣，表示彼此還是朋友、有聯絡，對方一聽歌名也就知道吳青峰在寫他倆的小故事，但他坦言當時只有自己單方覺得在曖昧。