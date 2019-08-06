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劉以豪加盟成田馥甄師弟！　霸氣一脫...半裸用嘴療傷

記者蔡琛儀／台北報導

劉以豪出道10年，今年4月底離開老東家伊林娛樂，經紀約簽給彭于晏的經紀公司，今天也正式宣告跨足音樂領域，加盟何樂音樂拿起麥克風晉升歌手，成為田馥甄、陳珊妮、信、蔡旻佑、廖文強等人的師弟。

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪加盟何樂音樂成為田馥甄的師弟。（圖／何樂音樂提供、資料照／記者黃克翔攝）

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▲▼田馥甄 何樂音樂x樂來樂好品牌結盟記者會-田馥甄。（圖／記者黃克翔攝）

劉以豪今年以電影《比悲傷更悲傷的故事》打出好口碑，更在兩岸締造高達48億票房的氣勢，他先前曾在樂團「輕晨電」擔任團長兼吉他手，這次首發單曲對於他意義重大，重新詮釋《比悲傷更悲傷的故事》主題曲《有一種悲傷》，以男主角「K」觀點來詮釋虐心版本，親口說出了屬於他的「愛的方式」。

劉以豪過去在大銀幕、小螢幕上總化身專情暖男、霸氣總裁，這回進到錄音室他得真實做回自己，希望傳遞難過悲傷、仍帶有一點希望力量、粉絲聽了可以達到療傷的效果。製作由操刀原唱A-Lin版本的金曲製作人陳建騏打造，錄音時劉以豪雖然試著拋開束縛雜念進入歌詞情緒，卻難掩緊張情緒，後來他突然決定豁出去，將衣服脫光赤裸上半身，才終於唱出最真誠自然的情緒完成錄製，且因錄音室的燈關暗，也不會讓劉以豪春光外洩。

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪首支單曲重新詮釋他主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》主題曲《有一種悲傷》。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

劉以豪這次也是頭一遭拍攝專屬自己的MV，卻讓早已演過無數MV的他徹底卡關，拍完第一顆對嘴鏡頭後直呼：「沒想到會這麼困難！」他表示，平常演戲的時候都知道劇本寫了些什麼、會有關於角色的功課要做、知道心裡的方向要去哪裡，但拍攝MV對嘴的時候，一時之間不習慣「歌手劉以豪」角色，自嘲連手該往哪裡擺都不知道。單曲將在他生日12日當天數位上架。

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劉以豪, 田馥甄, 陳珊妮, , 蔡旻佑, 廖文強

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