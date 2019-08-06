ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「TWICE師姐」遭浪費7年！暴怒嗆：我要唱歌　鐵心離開JYP

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴智敏2011年演唱一首《Rolling In The Deep》一戰成名，她當年年僅15歲，因身材圓潤嗓音宏亮被封為「韓版小愛黛兒」，連CNN都爭相報導。她拿下冠軍後，2012年簽進JYP娛樂，身為TWICE師姐的她卻幾乎沒什麼音樂作品，好聲音遭埋沒，曾在節目上爆氣狂罵，直到近日合約到期，她鐵心離開待了7年的JYP，團體15&名存實亡。

▲。（圖／翻攝自SBS）

▲朴智敏2011年演唱一首《Rolling In The Deep》一戰成名。（圖／翻攝自SBS）

朴智敏簽給JYP娛樂後，隔年與同齡白藝潾組成15&，團體只出了一張正規專輯《Sugar》，便幾乎消失在樂壇，她則是成了節目《After School Club》主持人，偶爾唱唱戲劇OST，音樂才能完全被埋沒，導致心裡積了許多怨念，曾在節目上抱怨「JYP，我是一名歌手，我要唱歌！」這段看似充滿節目效果的開玩笑言論，實則引起很多討論，不少人為她抱屈。

請繼續往下閱讀...

▲▼女星一戰成名遭雪藏！暴怒嗆：JYP我要唱歌　鐵心離開（圖／翻攝自IG）

▲朴智敏當年在節目上爆紅，簽給JYP卻沒什麼代表作。（圖／翻攝自IG）

如今7年合約到期，JYP於6日宣佈與朴智敏討論過後，雙方確定不續簽約，祝福朴智敏未來會有新的開始，而她所隸屬得的團體15&名存實亡，同齡成員白藝潾至今也仍在考慮要不要繼續簽約，結果還未公佈。

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

台粉激動：w-inds.凍齡19年　緒方龍一笑了「我們變很多」

台粉激動：w-inds.凍齡19年　緒方龍一笑了「我們變很多」

直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」

直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

w-inds.士林私約差點內鬨！　橘慶太吃醋：乾脆把他加入團體

w-inds.士林私約差點內鬨！　橘慶太吃醋：乾脆把他加入團體

日韓貿易戰延燒「柯南、哆拉A夢變受害者」　韓網：家長受罪

日韓貿易戰延燒「柯南、哆拉A夢變受害者」　韓網：家長受罪

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

DA PUMP台灣夜店被誤認⋯老么慌張！　預告「震動舞」再爆紅

DA PUMP台灣夜店被誤認⋯老么慌張！　預告「震動舞」再爆紅

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

林佑威轉發「我愛祖國」加入14億護五星旗手！　陸網嗨了：非常棒

《大學生了沒》大亨持麻被逮！　美國帶回20瓶毒飲料…陰性結果出爐

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

朴智敏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Eason因小失大！貪便宜牛仔褲店狂掃貨　錢包離奇被偷　
  2. 謝忻起乩她也在！　閨蜜張文綺認「當信徒2年」禁房事淨身3個月
  3. 《猛毒2》導演換人「目標2020年上映」　湯姆哈迪確定回歸
  4. 劉以豪加盟成田馥甄師弟！　霸氣一脫...半裸用嘴療傷
  5. 李明川為吃炸雞誤闖藍燈區　友人聞訊發警示：快走！
  6. 《甄嬛》玉嬈認愛《老九門》張副官！　1分半高甜vlog霸氣宣布「你是我的」
  7. 「TWICE師姐」遭浪費7年！暴怒嗆：我要唱歌　鐵心離開JYP
  8. 林佑威轉發「我愛祖國」加入14億護五星旗手！　陸網嗨了：非常棒
  9. 《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了
  10. 楊千霈法國遇危機　護母心切機智反應嚇跑小混混

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366