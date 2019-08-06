「TWICE師姐」遭浪費7年！暴怒嗆：我要唱歌　鐵心離開JYP

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴智敏2011年演唱一首《Rolling In The Deep》一戰成名，她當年年僅15歲，因身材圓潤嗓音宏亮被封為「韓版小愛黛兒」，連CNN都爭相報導。她拿下冠軍後，2012年簽進JYP娛樂，身為TWICE師姐的她卻幾乎沒什麼音樂作品，好聲音遭埋沒，曾在節目上爆氣狂罵，直到近日合約到期，她鐵心離開待了7年的JYP，團體15&名存實亡。

▲朴智敏2011年演唱一首《Rolling In The Deep》一戰成名。（圖／翻攝自SBS）



朴智敏簽給JYP娛樂後，隔年與同齡白藝潾組成15&，團體只出了一張正規專輯《Sugar》，便幾乎消失在樂壇，她則是成了節目《After School Club》主持人，偶爾唱唱戲劇OST，音樂才能完全被埋沒，導致心裡積了許多怨念，曾在節目上抱怨「JYP，我是一名歌手，我要唱歌！」這段看似充滿節目效果的開玩笑言論，實則引起很多討論，不少人為她抱屈。

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▲朴智敏當年在節目上爆紅，簽給JYP卻沒什麼代表作。（圖／翻攝自IG）



如今7年合約到期，JYP於6日宣佈與朴智敏討論過後，雙方確定不續簽約，祝福朴智敏未來會有新的開始，而她所隸屬得的團體15&名存實亡，同齡成員白藝潾至今也仍在考慮要不要繼續簽約，結果還未公佈。