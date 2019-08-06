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Eason因小失大！貪便宜牛仔褲店狂掃貨　錢包離奇被偷　

記者蕭雅玲／台北報導

Eason（黃尹宣）日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，節目中分享他之前到泰國恰圖恰市場玩的經驗，提到當時去逛街，看到有一家小店在賣二手知名牛仔褲，一條只賣3、5百塊，加上整家店都是人，讓Eason心想不買不行，便拿了一條牛仔褲試穿，沒想到錢包卻不見了！

▲▼Eason、黃尹宣。（圖／翻攝自臉書）

▲Eason日前上節目提到去泰國旅遊，因貪小便宜結果錢包被偷的事件。（圖／翻攝自臉書）

他表示，該店內堆滿了牛仔褲，每堆都像山一樣高隱蔽性十足，但因為店家只有一間更衣室，便索性把身上的牛仔褲脫了，丟在牛仔褲堆裡就換穿了起來，試穿了7、8條牛仔褲後，才驚覺錢包還放在原本穿在牛仔褲上面，開始回頭去翻找自己的牛仔褲，找了半天終於找到了，但原本放在牛仔褲後口袋的錢包卻不見了。

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Eason也說，當時在第一時間通知老闆，但因為小店裡沒有監視器，老闆也沒轍，後來他跑到門外後，看到對街有兩個人直接在路邊在翻看他的皮夾，Eason馬上衝過去要對方不許動他的皮夾，對方一開始質問他如何證明，Eason馬上把錢包裡的有照片證件抽出來，對方才悻悻然的還他，Eason拿回皮夾後發現錢已經空空如也，而對方也打死不認，Eason在沒有證據下，只能自認倒楣損失了8千多泰銖。

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