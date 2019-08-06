《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》最新一集播出前往金門錄影的內容，到了吃飯時間，紅隊表面分別指派任務給黑隊小隊長小鬼（黃鴻升）、黃隊小隊長趙駿亞，私下其實悄悄進行隱藏關卡，怎料小鬼「8分鐘23次」的驚人記錄神奇逆轉勝，讓不少PTT網友驚呼：「太扯了啦哈哈哈～！」

▲▼小鬼和趙駿亞原本都以為自己完成任務了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



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黑隊和黃隊小隊長邊吃飯邊進行任務的時間，大約被剪輯成8分鐘，小鬼先行完成「女兵幫我挖鼻孔」的任務，趙駿亞不久後也完成「女兵幫我剔牙」的任務，雙方本來都以為成功執行祕密任務，紅隊卻悄悄跟小鬼低聲說：「你的挖鼻孔不算。」讓他瞬間變臉吃不下飯。

▲▼小鬼聽到真相瞬間變臉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



原來隱藏關卡是用餐過程中，總共擦嘴最多次的那一隊獲勝，結算下來，先撇除小隊長不算，黑隊成員共擦4次，黃隊成員加起來只有1次，趙駿亞個人則擦了9次，原以為黃隊靠他反敗為勝，怎料小鬼總共擦了23次，完全逆轉勝！

▲小鬼最後神奇打敗趙駿亞！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



趙駿亞聽了又氣又好笑地大喊：「怎麼會有人23次？！」小鬼興奮亂舞，接受其他女來賓的讚揚，榮登「擦嘴哥」寶座，但冷靜下來後，他也對紅隊笑喊：「好賤喔你們！」這橋段讓許多PTT網友留下深刻印象，「23次到底是什麼啦哈哈哈」、「23次嘴巴都破皮了吧哈哈」、「23次真的很荒謬XDD。」

▲▼PTT網友笑翻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player、PTT）

