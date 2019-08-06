ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》最新一集播出前往金門錄影的內容，到了吃飯時間，紅隊表面分別指派任務給黑隊小隊長小鬼（黃鴻升）、黃隊小隊長趙駿亞，私下其實悄悄進行隱藏關卡，怎料小鬼「8分鐘23次」的驚人記錄神奇逆轉勝，讓不少PTT網友驚呼：「太扯了啦哈哈哈～！」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼和趙駿亞原本都以為自己完成任務了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

請繼續往下閱讀...

黑隊和黃隊小隊長邊吃飯邊進行任務的時間，大約被剪輯成8分鐘，小鬼先行完成「女兵幫我挖鼻孔」的任務，趙駿亞不久後也完成「女兵幫我剔牙」的任務，雙方本來都以為成功執行祕密任務，紅隊卻悄悄跟小鬼低聲說：「你的挖鼻孔不算。」讓他瞬間變臉吃不下飯。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼聽到真相瞬間變臉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

原來隱藏關卡是用餐過程中，總共擦嘴最多次的那一隊獲勝，結算下來，先撇除小隊長不算，黑隊成員共擦4次，黃隊成員加起來只有1次，趙駿亞個人則擦了9次，原以為黃隊靠他反敗為勝，怎料小鬼總共擦了23次，完全逆轉勝！

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲小鬼最後神奇打敗趙駿亞！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

趙駿亞聽了又氣又好笑地大喊：「怎麼會有人23次？！」小鬼興奮亂舞，接受其他女來賓的讚揚，榮登「擦嘴哥」寶座，但冷靜下來後，他也對紅隊笑喊：「好賤喔你們！」這橋段讓許多PTT網友留下深刻印象，「23次到底是什麼啦哈哈哈」、「23次嘴巴都破皮了吧哈哈」、「23次真的很荒謬XDD。」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼PTT網友笑翻。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player、PTT）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自PTT）

推薦閱讀

20年都同一個經紀人！　「超暖原因」曝光…林依晨：很包容我的任性

20年都同一個經紀人！　「超暖原因」曝光…林依晨：很包容我的任性

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

偷墮胎…10年男友「變心卻痛喊」：毀掉我們！　《朋友》高子媛揭懷孕幕後真相

偷墮胎…10年男友「變心卻痛喊」：毀掉我們！　《朋友》高子媛揭懷孕幕後真相

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻

合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

《大學生了沒》大亨持麻被逮！　美國帶回20瓶毒飲料…陰性結果出爐

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

姜丹尼爾戀愛鄰居都知道！　「志效零遮掩現身他家門口」還幫清垃圾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了
  2. 楊千霈法國遇危機　護母心切機智反應嚇跑小混混
  3. 孫生約到E球甜美女優真的上床！　「交疊姿勢69分」爽PO完事照炫耀
  4. 小小瑜挺姜丹尼爾❤志效！揭「演藝圈可怕的孤獨」：沒經歷過根本無法想像
  5. 好友家陽台「一直有人往下掉」！　他陰陽眼見「死亡輪迴」…發毛急勸：快搬家
  6. 「超難搞星座」TOP3只靠感覺戀愛！第一名標準超怪　小細節錯了就會被討厭
  7. 偷墮胎…10年男友「變心卻痛喊」：毀掉我們！　《朋友》高子媛揭懷孕幕後真相
  8. SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了
  9. 曾之喬緊身裙辣秀「蜜桃臀+S曲線」！　鏡子自拍真實身材現形網驚呆
  10. 「爽到泳池阿伯」狂盯鉛筆腿！　張景嵐泳衣「中間挖空」C級半球全看光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366