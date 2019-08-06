記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后詹雅雯天生體質偏敏感，昔日在當護理人員時就曾遇過「好兄弟」，這些年她四處漂泊海外多國開唱、義診，也在旅館遇過形形色色的撞鬼經驗，她透露某次睡覺時，遇到「色鬼」騷擾，「一看就知道他是色鬼，長得色瞇瞇的，從腳下一直爬上來，一直抱你要親你，我從凌晨三點，掙扎到凌晨四點！」甚至還能感受到對方的碰觸。

▲▼詹雅雯體質特殊，常能夢到神、看到鬼。（圖／記者季相儒攝）

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當時她還心想：「怎麼到國外還遇到！」不過她笑說這個色鬼是個標準金髮帥哥，不只輪廓好看，身材也非常好，她本想張嘴喊「阿彌陀佛」，卻怎麼也張不開，只好心裡默念，且深怕外國好兄弟聽不懂又改念「阿門」，對方才離開。

此外，她也曾某次入住泰國旅館，半夜起床時竟驚見馬桶裡的水權變鮮紅色的血水，畫面看來相當駭人，「我就說，你要嚇我就嚇到一個程度，沒緣沒故的你嚇不倒我，除非我欠你什麼。」早上再去看，馬桶水又變得清澈。

▲▼詹雅雯至今對於感情，心裡仍有相當大的陰影。（圖／記者季相儒攝）

她常夢到神、看到鬼，但絲毫不認為是種困擾或帶來不便，「我知道我的天命是怎樣，縱使是無形的，我都希望祝福祂們，祂們也是眾生，只是不同道而已，這樣的體質沒有什麼不好。」