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《猛毒2》導演換人⋯搶在2020年上映！「動態捕捉大師」安迪席克斯執導

記者洪文／綜合報導

索尼影業積極發展「蜘蛛人宇宙」，《猛毒》2018年開出票房佳績，口碑卻不如預期，續集《猛毒2》（Venom 2）確定更換導演，由「動態捕捉大師」安迪席克斯（Andy Serkis）執導，主角湯姆哈迪（Tom Hardy）將回歸演出，預計最快11月開拍，2020年10月上映。

▲▼《猛毒2》（Venom2）由「動態捕捉大師」安迪席克斯（Andy Serkis）執導。（圖／翻攝自Twitter／Andy Serkis、福斯提供）

▲《猛毒2》由「動態捕捉大師」安迪席克斯執導。（圖／索尼影業、福斯影片提供）

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根據《好萊塢報導》消息，安迪席克斯確定執導《猛毒2》，並將親自編寫劇本，過去他的CG、動態捕捉專業技術成為獲選的關鍵。另外《綜藝報》（Variety）指出，索尼影業希望在11月開拍，以趕上2020年10月的上映檔期，然而《猛毒》首集導演魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）仍在趕工《屍樂園：髒比雙拼》後期製作，因此無法回歸演出。

▲▼《猛毒2》（Venom2）由「動態捕捉大師」安迪席克斯（Andy Serkis）執導。（圖／翻攝自Twitter／Andy Serkis、福斯提供）

▲安迪席克斯在推特證實：「真的發生了，共生體找到我作為宿主，我準備好開工，等不及了！」。（圖／翻攝自Twitter／Andy Serkis）

安迪席克斯過去擔任《魔戒》三部曲人氣角色「咕嚕」、《猩球崛起》主角「凱撒」幕後動態捕捉演出，也在《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《黑豹》以「真面目」演出軍火商尤里西斯克勞。他在《哈比人》三部曲開始身兼副導演的工作，過去曾經執導《我要為你呼吸》、Netflix作品《森林之子毛克利》，此次《猛毒2》是他第3次擔任導演。

▲飾演《猩球崛起》「凱薩」的演員安迪席克斯（Andy Serkis）。（圖／翻攝自YouTube）

▲飾演《猩球崛起》「凱薩」的演員安迪席克斯（Andy Serkis）。（圖／翻攝自YouTube）

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猛毒, 猛毒2, 蜘蛛人宇宙, 索尼漫威宇宙, 安迪席克斯, Andy Serkis

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