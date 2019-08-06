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孫生約到E球甜美女優真的上床！　「交疊姿勢69分」爽PO完事照炫耀

記者田暐瑋／綜合報導

反骨男孩的成員孫生、酷炫和瑋哥4日前往國際成人展拍片，不只幸運地和明日花綺羅、三上悠亞等人氣AV女優合照，還和其中一位甜美系女優有「超親密互動」，只見他躺在床上，女方採「69」姿勢玩起肉搏戰，畫面讓人看得臉紅心跳，一旁的男性工作人員也超級羨慕。

孫生5日在IG上傳限時動態，他躺在後台臨時設置的床上，和日本AV女優玩親密互動，對象是外型甜美的E罩杯女優小峰美子，女方只穿著紅色比基尼，從他的頭部兩側爬上床，最後呈現「69」姿勢，他似乎沒料到會有這麼大膽的互動，表情頓時有些慌張不知所措。

▲孫生。（圖／翻攝自IG）

▲孫生。（圖／翻攝自IG）

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雖然只是供粉絲搶先看的預告影片，但已經引起不小話題，不少男性網友羨慕又嫉妒，「孫生必須死」、「這工作也太幸福了吧」、「求報名當工作人員」、「這畫面太害羞了，都不敢看」。

孫生過去就因為和明日花綺羅開房間，引起不小騷動，這次兩人再度重逢，特別引起討論的是，明日花綺羅和反骨男孩合照時，她一手搭著孫生的肩膀，一手輕放在男方的腰上，2人單獨拍照時，她微微貼上手臂、輕碰對方的下巴，曖昧互動引起一票男網友暴動狂喊：「碰到了啦」、「明日花的手好不安份XD。」

▲孫生。（圖／翻攝自IG）

▲孫生和女優拍片。（圖／翻攝自IG）

▲孫生。（圖／翻攝自IG）

▲小峰美子（右）。（圖／翻攝自IG）

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孫生, 反骨男孩, 小峰美子, 明日花綺羅

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