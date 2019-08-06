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小小瑜挺姜丹尼爾❤志效！揭「演藝圈可怕的孤獨」：沒經歷過根本無法想像

記者李玟儀／綜合報導

南韓歌手姜丹尼爾5日被D社（Dispatch）爆出與TWICE志效交往後，雙方透過經紀公司認愛，不少粉絲傷心不已，嚷著要退粉。同樣也是歌迷的小小瑜（張芯瑜）也注意到新聞了，不過她站在不同的角度分析，「藝人幸福應該要更為他開心才對。」

▲▼姜丹尼爾認愛引起粉絲脫粉，小小瑜站出來挺偶像。（圖／翻攝自小小瑜臉書、姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾認愛引起粉絲脫粉，小小瑜站出來挺偶像。（圖／翻攝自小小瑜臉書、姜丹尼爾IG）

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小小瑜說：「我的哀抖（Idol）跟TWICE志效交往，然後就看到網上有些迷妹崩潰脫粉，真的很有事。」她身為粉絲同時也是藝人，在這樣雙重的身分下，對於明星戀愛格外有感觸。

從粉絲角度來看，小小瑜點出：「姜丹尼爾從前在沒安排工作只會抽錢的公司，現在是出片所有音樂節目都上不了，全部一切靠自己承受。」在這麼壓迫的狀態下，如果身邊沒有人陪伴，那種可怕的孤獨感是外人或是沒經歷過的人無法想像的，因此她支持姜丹尼爾追尋幸福，「藝人幸福應該要更為他開心才對。」

▲▼姜丹尼爾認愛引起粉絲脫粉，小小瑜站出來挺偶像。（圖／翻攝自小小瑜臉書、姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾認愛引起粉絲脫粉，小小瑜站出來挺偶像。（圖／翻攝自小小瑜臉書）

小小瑜的發文引起網友共鳴，有網友點出畢竟台韓民情不同，在粉絲觀念上也有很大的差異，也有同樣是粉絲的網友表態支持，「祝福是最重要的，心碎留給自己承受，微笑留給愛豆（idol）。」也有粉絲坦言，說不心碎很難，但如果是真心的支持，也會含淚支持偶像所選擇的人。

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小小瑜, 張芯瑜, 姜丹尼爾, twice, 志效

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