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「超難搞星座」TOP3只靠感覺戀愛！第一名標準超怪　小細節錯了就會被討厭

記者李玟儀／綜合報導

有些人天生佛系，在生活、在戀愛都嚮往平淡、樸實，但有些人就不一樣了，在戀愛中更注重感覺，追求微妙的戀愛氣氛，星座專家艾菲爾從太陽、上升、金星星座的角度分析，有3大星座堪稱「超難搞」。

▲▼最難搞星座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲最難搞星座。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

第3名 獅子座

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艾菲爾認為獅子座在感情中想要有一種被擄獲的感覺，不管是男性或女性，都會在戀愛中追求這種感覺，特別是獅子座女生自信心極強、很霸氣，就像個女王一樣，但在愛情裡她們卻會渴望遇到一個像國王的另一半，或是對方能把她們當作小貓看待，男獅子也是，面對感情會希望自己是被擄獲的獵物。

第2名 雙子座

雙子座追求的是「感情最好有一見鍾情的眼緣」，也就是說雙子最先看到的可能是外在，如果無法在第一眼產生觸電的感覺，那雙子座可能就只會把對方當作單純的朋友，而不會成為唯一。

第1名 處女座

處女座挑對象講究的是「我不討厭對方」，看起來這個標準很輕描淡寫、很容易達到，但其實內含很多標準，一切以處女座內心的標準來看待對方，例如看不慣拿筷子的方式，就算對方是大帥哥、正妹，處女座也不會動心，又或者是對方講話的音頻是處女座不能接受的，那也就無法達到處女座的門檻。

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