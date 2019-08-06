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偷墮胎…10年男友「變心卻痛喊」：毀掉我們！　《朋友》高子媛揭懷孕幕後真相

娛樂中心／綜合報導

電視劇《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，高子媛（夏若妍飾）因墮胎沒先與10年男友褚克桓（劉以豪飾）商量，最後走上貌合神離一路，怎料第9集其中一幕是她脫口「其實那時候我根本就沒有懷孕」，讓劇迷困惑不已，對此，夏若妍事後笑說：「只能由我本人私下來解答。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲高子媛突然說她當年根本沒懷孕。（圖／翻攝自愛奇藝）

高子媛抓包褚克桓心繫他人後，她忍不住情緒潰堤大吼：「我們這10年的感情算什麼？這10年來我對你的付出又算什麼？這10年來你給我的承諾算什麼？我還沒有答應說分手，你就帶別的女人回來這算什麼？」

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出乎意料的是，這段對質過程也逼得褚克桓說出變心真相，「從妳沒有跟我商量把孩子拿掉的那一刻，我就不愛妳了。」更讓人震驚的是，劇情進展到第9集時，高子媛把握機會向褚克桓道歉，「我知道那件事情讓你很不開心，可是那是有原因的！」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲高子媛再度向褚克桓道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

褚克桓不領情地說：「妳知道妳毀掉的是我的期待、是我心裡的一個夢，一個男人這麼努力的工作是為了什麼？不就是為了一個家嗎？那時候對不起，我沒有跟妳說清楚，可是那是我們的孩子，妳有問過我嗎？就這樣把孩子拿掉，妳知道妳毀掉的是什麼嗎？妳毀掉的是我們的未來、我們的感情。」

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼褚克桓譴責高子媛毀掉雙方的未來。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼我們不能是朋友。（圖／翻攝自愛奇藝）

對於拿掉小孩一事，高子媛竟突然說當初根本沒懷孕，讓不少追直播的網友滿臉問號。對此，夏若妍向《聯合報》透露，劇組當初對於墮胎這件事討論了非常久，同時顧及海外版權問題，「畢竟不是每個地方的法律上都能認同，在劇情安排上必須要有取捨，所以只能用簡單的方式帶過，處理上有一些調整，讓觀眾接受到比較正面的訊息。」

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郭雪芙, 劉以豪, 我們不能是朋友

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