SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團TWICE最近喜事頻傳，繼姜丹尼爾認愛志效後，6日又爆出Super Junior金希澈祕密熱戀MOMO，且交往已有2年，據悉兩人是2017年因為節目認識進而相戀，消息一出在演藝圈再度投下一顆震撼彈，經紀公司也出面做出說明。

據南韓媒體報導，有消息爆料，金希澈2017年和MOMO因為一起上節目認識，雙方擦出愛火，秘密交往已經2年，且指出TWICE都知道此事。對此，MOMO所屬的JYP娛樂和金希澈所屬的SM娛樂第一時間表示：「正在確認中。」到了中午SJ方才做出回應：「雙方只是關係親近的前後輩，並不是戀愛關係。」

▲金希澈和MOMO爆熱戀。（圖／翻攝自IG）

請繼續往下閱讀...

不只MOMO，姜丹尼爾和志效前一天才承認戀情，從年初就透過共同友人介紹認識，年初開始低調交往，大約維持一個禮拜約會一次的次數，為了避人耳目主要都在男方位於首爾漢南區的住家約會。姜丹尼爾1日舉辦簽名會，志效則以TWICE身分參加的頒獎典禮，兩人白天見粉絲，晚上見愛人，相當抓緊時間約會。

由於照片並未拍到有兩人直接互動，只是進出同一棟公寓，因此不少粉絲本來認為或許只是誤報或謠言。不過兩小時後，官方終於發出聲明。女方所屬經紀公司JYP娛樂表示：「傳達有關TWICE志效的事項，兩人現在是『互有好感的交往關係』，謝謝大家。」

▲姜丹尼爾深夜發文，為爆出與TWICE志效戀愛而道歉。（圖／翻攝自官網、IG）



同一時間，姜丹尼爾所屬的經紀公司Konnect也同樣承認戀愛消息，讓網友讚嘆：「不愧是D社！」、「這爆料猛烈到差點以為是2020年元旦！」、「D社都會留一手，否認了就打臉你，還是承認比較好。」