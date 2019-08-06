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「爽到泳池阿伯」狂盯鉛筆腿！　張景嵐泳衣「中間挖空」C級半球全看光

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐儘管工作忙碌，仍時常分享生活點滴，她近日把握空檔和好姊妹楊謹華出遊，難得曬出泳裝照，但更加引起討論的竟是游到一半停下來看她的阿伯，讓不少網友激動直呼：「好羨慕那個阿伯！」

▲▼張景嵐泳衣。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲▼張景嵐和好姊妹楊謹華出遊。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

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▲▼張景嵐泳衣。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

照片中，可以看到張景嵐紮起及腰長髮，身穿素黑繞頸泳裝，相當映襯白皙肌膚，坐在躺椅彎腰自拍時，意外倒出豐滿北半球，中間挖空剪裁露出平坦小腹，修長筆直的美腿更加難以令人忽視。

▲▼張景嵐泳衣。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲張景嵐難得曬泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

有趣的是，當張景嵐站在泳池畔撩頭髮時，畫面左下角的泳池阿伯似乎游到一半停了下來，對方眼神直直地盯著她看，鏡頭剛好捕捉到這一幕，好友拐拐搞笑地說：「暴動了啦！」她則笑回：「大家都很專心游泳呢！」

▲▼張景嵐泳衣。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

▲泳池阿伯忍不住轉頭直盯著張景嵐。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

事實上，張景嵐一開始是以模特兒身分出道，長期保持健康的飲食習慣，練就出窈窕身材，首先，她平常很少吃碳水化合物，多是以香蕉、優格、青菜來取代，其次，如果真的很想吃肉的話，則是建議多吃水煮雞肉、雞肉沙拉，最後若是想要增加肌肉，牛肉是她的推薦首選，「但絕不吃豬肉，因為那個內含的脂肪比較差。」

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