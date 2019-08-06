《大學生了沒》大亨持毒被逮！　美國偷渡帶回20瓶大麻飲料

記者田暐瑋／綜合報導

《大學生了沒》班底大亨（林辰安）驚傳持毒被逮！近日他和友人在桃園機場被查獲攜帶含有大麻的運動飲料、洗澡球．以及大麻濃縮萃取液，藏在行李中被抓包，當場帶回偵辦。對此，本人也第一時間出面回應，強調檢驗結果是陰性。

大亨5月要出發到美國拉斯維加斯參加比賽，當時警方得到線報，傳出他打算帶大麻回來台灣，7月返台時被警方攔下，果真在行李中取出大麻萃取液等20多瓶毒品，加起來共1600毫升，價值60萬元台幣，送檢後發現內含的是大麻二酚（CBD）、二級毒品四氫大麻酚（THC）。

▲林辰安（圖／翻攝自臉書）



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對此，大亨聲稱不知道帶大麻萃取液回台是犯法行為，聲稱是自己使用，但仍被以藥事法、毒品罪送辦。大亨在新聞曝光後，第一時間在臉書發文回應：「我的確帶了合法但是是管制藥品的CBD週邊商品，泡澡球跟飲料。所以毒品檢驗報告都是陰性。但由於我沒有處方籤所以自以為合法但還是違反了藥事法。當天去了警局筆錄兩小時完就回家了。同行友人則是藥事法+毒品函送去了法庭一趟。」

大亨是《大學生了沒》初代班底，現在已經轉職為台灣職業的撲克選手，曾分別在拉斯維加斯獲得兩個冠軍，當初會進入撲克圈是因為朋友關係，一位牌友跟他說，「贏了一棟房子」這句話深深打動了他，下定決心往職業選手之路邁進，「最喜歡的事情就是打牌，能把打牌當工作是很完美的事。」

大亨現在已經是人夫人父，與老婆埃華同為第一代成員，當時2人並未來電，後來男方積極追求，終於擄獲女方歡心。大亨1個月多前便計劃求婚，與《大學生》製作人討論多時，決定在開播2千集當天設計驚喜求婚。大亨說，曾想過如果她有天消失在生命裡怎麼辦？人生不能沒有她，希望跟永遠在一起，所以做了這個決定就一定要訂下她，2017年產下愛女。

▲林辰安曾出席德州撲克大賽（圖／資料照／記者張一中攝）

