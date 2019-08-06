ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大學生了沒》大亨持毒被逮！　美國偷渡帶回20瓶大麻飲料

記者田暐瑋／綜合報導

《大學生了沒》班底大亨（林辰安）驚傳持毒被逮！近日他和友人在桃園機場被查獲攜帶含有大麻的運動飲料、洗澡球．以及大麻濃縮萃取液，藏在行李中被抓包，當場帶回偵辦。對此，本人也第一時間出面回應，強調檢驗結果是陰性。

大亨5月要出發到美國拉斯維加斯參加比賽，當時警方得到線報，傳出他打算帶大麻回來台灣，7月返台時被警方攔下，果真在行李中取出大麻萃取液等20多瓶毒品，加起來共1600毫升，價值60萬元台幣，送檢後發現內含的是大麻二酚（CBD）、二級毒品四氫大麻酚（THC）。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲林辰安（圖／翻攝自臉書）

請繼續往下閱讀...

對此，大亨聲稱不知道帶大麻萃取液回台是犯法行為，聲稱是自己使用，但仍被以藥事法、毒品罪送辦。大亨在新聞曝光後，第一時間在臉書發文回應：「我的確帶了合法但是是管制藥品的CBD週邊商品，泡澡球跟飲料。所以毒品檢驗報告都是陰性。但由於我沒有處方籤所以自以為合法但還是違反了藥事法。當天去了警局筆錄兩小時完就回家了。同行友人則是藥事法+毒品函送去了法庭一趟。」

大亨是《大學生了沒》初代班底，現在已經轉職為台灣職業的撲克選手，曾分別在拉斯維加斯獲得兩個冠軍，當初會進入撲克圈是因為朋友關係，一位牌友跟他說，「贏了一棟房子」這句話深深打動了他，下定決心往職業選手之路邁進，「最喜歡的事情就是打牌，能把打牌當工作是很完美的事。」

大亨現在已經是人夫人父，與老婆埃華同為第一代成員，當時2人並未來電，後來男方積極追求，終於擄獲女方歡心。大亨1個月多前便計劃求婚，與《大學生》製作人討論多時，決定在開播2千集當天設計驚喜求婚。大亨說，曾想過如果她有天消失在生命裡怎麼辦？人生不能沒有她，希望跟永遠在一起，所以做了這個決定就一定要訂下她，2017年產下愛女。

林辰安出席德州撲克大賽（圖／記者張一中攝）

▲林辰安曾出席德州撲克大賽（圖／資料照／記者張一中攝）
 

推薦閱讀

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

下面套「神秘白環」愉悅升天！　直男快樂2小時秒悲劇…醫一撥驚見「爛掉巨茄」

下面套「神秘白環」愉悅升天！　直男快樂2小時秒悲劇…醫一撥驚見「爛掉巨茄」

特／等了w-inds.10年粉絲淚！　「我們看的不是演唱會，而是19年的羈絆」

特／等了w-inds.10年粉絲淚！　「我們看的不是演唱會，而是19年的羈絆」

鄧佳華43秒片親口約戰館長！　「狂炫3猛拳」倒讚嗆聲：你會輸很慘

鄧佳華43秒片親口約戰館長！　「狂炫3猛拳」倒讚嗆聲：你會輸很慘

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

超帥男星爆「專搞朋友妻」！　給好友連戴3頂綠帽「約砲荒淫實錄」曝

超帥男星爆「專搞朋友妻」！　給好友連戴3頂綠帽「約砲荒淫實錄」曝

辣媽日本遊樂園暴怒吼工作人員！　「死不走等20分鐘」：我就要坐第一個

辣媽日本遊樂園暴怒吼工作人員！　「死不走等20分鐘」：我就要坐第一個

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

《大學生了沒》大亨持毒被逮！　美國偷渡帶回20瓶大麻飲料

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

余文樂：香港是中國一部分！　「看到那麼多憤怒和暴力很痛心」

草莓姐姐懷孕了！ 香蕉哥哥曝喜訊「小小驚喜溜進我們生命裡」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大學生了沒, 林辰安, 大亨

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大學生了沒》大亨持毒被逮！　美國偷渡帶回20瓶大麻飲料
  2. 歌手「直播中突然剁手指」和粉絲翻臉　血腥切口畫面流出網友當場嚇哭
  3. 瘋電影／親愛的仇人　原諒仇人與面對自我錯誤一樣困難
  4. 忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒
  5. 姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊
  6. 這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團
  7. 郭碧婷七夕前放閃！　連發3次「愛你」告白向佐…眼神滿滿都是愛
  8. 許凱把妹必備「煙火秀」　《烈火軍校》夜空告白撞哏《延禧攻略》
  9. 專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的
  10. 裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366