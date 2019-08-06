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紅花會貝貝「直播中剁手指」和粉絲翻臉　血腥切口畫面流出網友當場嚇哭

記者李玟儀／綜合報導

大陸知名饒舌組織「紅花會」旗下有多位知名饒舌歌手，包括PG ONE、貝貝等，在PG ONE因為捲入李小璐外遇風波後，貝貝也跟著陷入輿論漩渦，在5日的直播中他疑似剁掉自己的小拇指，據傳是與粉絲間有糾紛，一時激動做了傻事，事後已經送醫院。

▲▼紅花會貝貝在直播中剁手指。（圖／翻攝自微博）

▲紅花會貝貝在直播中失控。（圖／翻攝自微博）

貝貝在直播中脾氣上來後指著鏡頭罵，說到激動處突然低頭，再抬頭時他舉起小拇指，從畫面上看竟然只剩下半截，指節處出現血紅色，疑似有切口，嚇得觀看直播的粉絲說不出話來，更有人因為太震驚了直接哭出來，事後他在微博分身帳號發文：「好著呢，不至於，愛你們。」向粉絲報告後續狀況。

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不過貝貝的脫序行為已經引起網友廣大議論，多數人直指他太極端了，「正常人會這樣嗎？今天他一激動能剁自己手，明天是不是就要上街扛刀了？」認為心態這麼偏激的人，一點都不適合待在娛樂圈，更何況在直播時這麼突如其來的舉動，可能已經給網友留下陰影了。

▲▼紅花會貝貝在直播中剁手指。（圖／翻攝自微博）

▲紅花會貝貝在直播中剁手指。（圖／翻攝自微博）

雖然從事發至今貝貝都沒有明確表示剁手指的原因是什麼，不過有網友爆料，疑似是因為有粉絲稱貝貝私下和多名網友調情，怕他有一天會因此惹上不必要的風波，特別提醒這麼做可能會迎來「脫粉潮」，沒想到貝貝不領情，而是惡言相向，之後更在直播中剁手指，同時嘴上不斷說著自己問心無愧，但事情真相究竟為何，還有待本人親自說明。

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