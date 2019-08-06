忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

記者田暐瑋／綜合報導

林采緹臨盆前，老公胡睿兒爆出夜店撿屍事件，她的人生瞬間天崩地裂，但為了兒子只好強逼自己鎮定。她坦言雙方現在是無性生活，也因為小孩而維持婚姻完整，但對於老公未來有可能入獄服刑，她也不諱言「會考慮要離婚」，夫妻倆都已做好「準備」。

林采緹產後復出，近來上《命運好好玩》談心路歷程，談到和胡睿兒交往4年，彼此相處起來也沒有問題，加上對方深知她容易沒有安全感，手機都大方讓她看、和朋友聚會也都帶著她，讓她一直以來都很放心，因此在得知老公撿屍夜店妹後不敢置信，像是被雷打到一般：「覺得怎麼可能？！」

▲林采緹認了會猶豫離婚。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



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「那個信任就瞬間瓦解。」林采緹講到當初心情，態度顯得相當平靜，胡睿兒現在也是努力想彌補修復關係，她也為了小孩，內心深處希望能維持家庭完整，但當被問到「如果胡睿兒必須入獄服刑呢？」她也坦言會考慮猶豫要不要繼續這段婚姻。

林采緹透露，這件事胡睿兒也知道，不管最後結果如何，雙方都已經有心理準備。現場老師也就面相分析，其實她對感情抱持著很大期待、付出了很多，但換來的往往是一場心痛，因此28歲之後遇到的婚姻會是一個很大的挫敗，真正適合結婚的年紀應該是35歲之後，更語重心長提醒：「一輩子很長，遇到錯的人比單身還可怕。」

▲林采緹認了會猶豫離婚。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲林采緹和胡睿兒。（圖／翻攝自林采緹臉書、胡睿兒IG）