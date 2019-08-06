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姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「國民C位」姜丹尼爾5日被爆和女團TWICE隊長志效戀愛ing，雙方經紀公司也對外認了戀情，「最強偶像CP」正式誕生。雖然祝福的人不少，卻也許多粉絲崩潰表示無法接受。姜丹尼爾深夜在官網發出長文，表示對於粉絲「感到非常抱歉」。

▲▼姜丹尼爾深夜發文，為爆出與TWICE志效戀愛而道歉。（圖／翻攝自官網、IG）

▲姜丹尼爾（右）TWICE隊長志效（左）熱戀中。（圖／翻攝自官網、IG）

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姜丹尼爾4日深夜在官網發出長文，首先向「今天早上突然的消息而受驚」的粉絲致上歉意，更表示：「在這個只裝滿大家和我故事的地方，留下這樣的文字，都覺得非常抱歉。」

▲▼姜丹尼爾深夜發文，為爆出與TWICE志效戀愛而道歉。（圖／翻攝自官網、IG）

▲姜丹尼爾深夜發文向粉絲道歉。（圖／翻攝自IG）

姜丹尼爾表示，再發生合約糾紛到能夠獨自活動，這期間真的發生了很多的事情，偶爾也會感到很疲憊，「每當這時抓住我的不是別人，正是支持我的粉絲。這句話是我一定想要告訴大家的。」他也透露，每每去到咖啡廳和地鐵站看到自己的應援時，「我都從大家那裡得到了無法計算的巨大安慰和希望。」

▲▼姜丹尼爾、志效。（圖／翻攝自IG）

▲姜丹尼爾今年初開始與志效交往，正是他因合約糾紛而閉關之際。（圖／翻攝自IG）

姜丹尼爾通篇文章細數粉絲在這段期間的愛與支持，最後更強調：「今後會努力回報給大家更多更多，會成為明天比今天更好的姜丹尼爾。 真的真的非常感謝大家，與我一路同行。」真摯的表達自己心聲，文章發出後有人表達支持，但也有人認為：「談戀愛是好事不需要道歉。」

姜丹尼爾 官網全文

大家好，我是姜丹尼爾。

首先，想向因今天早上突然的消息而受驚的大家，致以我最真誠的歉意。
大家可能一整天都覺得堂皇，我也擔心著是不是太晚來找大家了。
對於沒能提前告知，以及在這個只裝滿大家和我故事的地方，留下這樣的文字，都覺得非常抱歉。

我能夠獨自活動，到目前為止的這段期間真的發生了很多事。
偶爾真的會感到非常疲憊，每當這時抓住我的不是別人，正是支持我的粉絲。
這句話是我一定想要告訴大家的。

很長的時間見不到面，連個約定期限都沒有，以及惡意揣測的消息滿天飛，即使這些非常辛苦的時候也只看著我。大家為我忍受了很多，甚至隱藏內心痛苦，為我組織了在咖啡廳掛滿照片的特別活動，以及在地鐵站的巨大應援，因為這些愛和支持，我才可以重新站起來，真的真的非常感謝大家。
不管在咖啡廳和地鐵站親眼看到大家對我的愛，還是為我這次的專輯把令人無法想象的驚人紀錄變成現實時，我都從大家那裡得到了無法計算的巨大安慰和希望。

我想為大家做的，是緊緊擁抱住這樣的心意，並且為之努力，這些是我的責任。
我一直把完成自己的責任視為最重要的事情，我會努力成為帶來更好面貌的歌手姜丹尼爾。
已經從大家那裡得到了很多，我也一直心懷感激，
今後會努力回報給大家更多更多，會成為明天比今天更好的姜丹尼爾。

真的真的非常感謝大家，與我一路同行。

▲姜丹尼爾和志效遭爆交往中。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE IG）

▲姜丹尼爾TWICE隊長志效熱戀中。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字

姜丹尼爾, Wanna One, TWICE, 志效

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