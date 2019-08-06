這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

記者林彥君／台北報導

有近300萬訂閱的網紅「這群人」展榮、展瑞、茵聲、木星、董仔、尼克和石頭及好友關韶文上中天《小明星大跟班》，這群人在節目上互相爆料團員，茵聲、木星和董仔「三花」感情好，每年都會規劃出國玩。不過石頭透露，有次茵聲和木星出遊沒有約董仔，董仔幫忙解釋：「不要挑撥！因為我要開業務會議。」

▲這群人石頭爆料茵聲出遊沒約董仔。（圖／翻攝自小明星大跟班）

茵聲說只要約出遊一定會先去看大家的工作行事曆，「我看到她（董仔）有業務會議一定得要在，她（木星）可有可無，我就約她。」這讓木星聽完如晴天霹靂，難過走心：「我正式宣布退團！」說完作勢要離開現場，卻沒有人慰留，木星尷尬的又再走回座位。

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▲這群人茵聲解釋因為董仔開會，木星可有可無。（圖／翻攝自小明星大跟班）

這群人因工作長時間相處，難免會有意見不合的時候，有次展瑞和茵聲在群組裡吵架，讓其他人非常尷尬，尼克說當時他決定把茵聲和展瑞踢出群組，展榮則說看到兩人在群組大吵都不敢吭聲，直到看到他們不在群組後，大家放鬆大笑。

▲這群人木星。（圖／翻攝自小明星大跟班）

尼克在今年1月和女友Ashly求婚成功，茵聲爆料尼克是很商業化的人，董仔補充尼克招集大家開會討論求婚事宜，規定服裝組和美術組也要到，展榮說：「其實是石頭先求婚的，尼克很積極說要拍片，向大家分享喜悅，石頭比較低調一直說不用，尼克還是找了公司的製片幫石頭拍影片。」

▲展榮展瑞爆料尼克。（圖／翻攝自小明星大跟班）

▲這群人日前舉辦成軍9週年見面會。（圖／記者黃克翔攝）