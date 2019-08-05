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許凱把妹必備「煙火秀」　《烈火軍校》夜空告白撞哏《延禧攻略》

記者陳芊秀／綜合報導

大陸製作人于正在2018年7月推出《延禧攻略》風靡全亞洲，並成為Google熱搜冠軍大戲，緊接著年初再推《皓鑭傳》褒貶不一，現在暑期檔又推出《烈火軍校》，男女主角是許凱、白鹿，女扮男裝從軍的故事宛若《花木蘭》。該劇預計6日定檔播出，最近釋出鬥趣版預告，男主角得知同居人是女兒身，冤家關係變得格外曖昧！

▲▼《烈火軍校》許凱耍帥告白，招數撞哏《延禧攻略》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲許凱主演《烈火軍校》變玩世不恭富家子。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

許凱在《延禧攻略》扮演癡情的「富察傅恆」，這次在《烈火軍校》扮演玩世不恭的富家子「顧燕禎」，和前一部夯劇角色性格反差相當大。加上他在《招搖》對白鹿忠心癡情，這次兩人再搭檔演出《烈火軍校》，戲裡成為軍校同窗，得知對方是女扮男裝從軍，為了掩護對方真實身分，更鬧出不少笑話，從冤家變戀人，更在戰火中愛得深刻。

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▲▼《烈火軍校》許凱耍帥告白，招數撞哏《延禧攻略》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲白鹿《烈火軍校》女扮男裝從軍，被許凱發現女兒身。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲▼《烈火軍校》許凱耍帥告白，招數撞哏《延禧攻略》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲白鹿不懂對方為何幫自己保密，許凱耍帥「咱倆是同居密友。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

《烈火軍校》描述白鹿女扮男裝從軍，和許凱當起同學，一邊接受嚴苛的訓練，又一邊要防止秘密被發現。預告中她問「你明知道我是女孩子，還和我拉拉扯扯」，對方帥氣POSE回答「咱倆可是同居密友」，兩人還有浪漫共舞、女上男下扭打等場面，同框就像在灑糖，除此之外，許凱在《延禧攻略》和吳謹言共賞煙花成經典一幕，在《烈火》也有夜空放煙火告白的場面，把妹少不了煙火秀。

▲▼《烈火軍校》許凱耍帥告白，招數撞哏《延禧攻略》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲許凱《烈火軍校》灑錢告白，夜空中放起煙火。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲▼《烈火軍校》許凱耍帥告白，招數撞哏《延禧攻略》。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲許凱《延禧攻略》和吳謹言看煙花，成為經典一幕。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲《烈火軍校》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

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許凱, 延禧攻略, 白鹿, 烈火軍校

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