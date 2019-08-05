專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

記者吳孟庭／專訪

被譽為「最強Body」的Julia日前與眾日本AV女優一同來台，參加「TRE台北國際成人展」，出道將近10年的她拍超過千部作品，首吐秘密，「其實我身體超硬」，都是多虧「他們」才能拍出完美作品，也透露最近弱點是耳朵的事情被男優知道後猛被舔，常常不小心出戲，當下發出的嬌喘聲都是真的！

▲AV女優Julia日前接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）

第三年參加「TRE台北國際成人展」的Julia，不但在IG打繁體中文字，還準備了一大串標準中文，熟練開口問好，「大家好，我是Julia，我很高興今年也能賴（來）參加TRE，再見到大家，我很高興，玩得開心！」但其實她是要講「我希望你們玩得開心」，在鏡頭前面又多練習了幾次才成功，非常用心！

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▲Julia最近對學習中文特別有興趣。（圖／記者季相儒攝）

她常在IG上表示身體到處都痛，原來拍AV也是非常累人，Julia說，「拍攝通常都會花一整天，當然很耗體力，因此拍攝前一天就會去調整身體的狀況。」更驚爆她筋骨一點都不柔軟，「其實我身體超硬，很怕拉一拉就受傷了，我都會拜託攝影大哥從比較柔軟的角度拍攝，看起來肢體好像很嫩Q。」

先前被問到弱點是耳朵，Julia澄清，「其實是因為太舒服了，怕工作不能集中，所以之前會希望男優不要舔，但最近被男優知道我不是因為不舒服，所以耳朵開始被玩弄，就會發出一些歡愉的聲音，那些嬌喘都是自然發出來的。」

▲▼Julia示範性感三連拍。（圖／記者季相儒攝）

雖然碰到耳朵會讓Julia不小心出戲，但大部分的時候她還是很敬業，尤其她表示從來沒有職業倦怠過，「雖然很困難，但每個工作我都會保持開心地熱情去完成。」就連她前一天去腳底按摩，當場請她演出很痛但又很舒爽的表情，她也說演就演，果然是經驗老到的演員！

拍攝AV以來從來沒有讓Julia難以消化的角色，她倒是透露未來會推出的一部作品中，人設非常傲嬌，「什麼是傲，什麼是嬌，真的是搞不懂。」說明她自己的個性完全不是這種，所以有點難揣摩。

▲▼Julia示範腳底按摩的感覺。（圖／記者季相儒攝）

最後請Julia唸出最常在AV中出現的台詞，她分享以下這3句：「很舒服」、「已經變得這麼大了呢」以及「其實是想要我幫你做對吧」，《ETtoday星光雲》加碼請她唸出台語版本，她還加入氣音與充滿感情地唸完，超親民與一秒入戲讓人刮目相看！